https://sputnikarabic.ae/20231223/حزب-الله-يستهدف-6-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-1084376286.html

"حزب الله" يستهدف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

"حزب الله" يستهدف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 23.12.2023, سبوتنيك عربي

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جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال حزب الله في بيان أمس الجمعة، إنه استهدف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، مركز تحكم وسيطرة عند النقطة 430 مقابل بلدة كفركلا، وقوة ‏مشاة إسرائيلية في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية، إلى جانب استهداف تجمع لجنود إسرائيليين قرب موقع المنارة.وذكرت مصادر ميدانية من جنوب لبنان لـ "سبوتنيك"، أن "الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ 3 غارات جوية على منطقة اللبونة، كما قصف بالمدفعية الثقيلة وسط بلدة رب ثلاثين بين المنازل دون وقوع إصابات، إلى جانب استهداف أطراف بلدة الخيام".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق بأنه تم إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه مستوطنة شوميرا ما أدى إلى تدمير مبنى سكني واحتمالية سقوط إصابات، كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن أعدادا كبيرة من المستوطنين النازحين من المستوطنات الحدودية مع لبنان بدأت بناء حياة جديدة في المناطق التي نزحوا إليها ولا يرغبون في العودة إلى المستوطنات الحدودية.هذا، وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توتراً وتبادلاً متقطعاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن قرابة 20 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة نحو 50 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 بالمائة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.

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أخبار حزب الله, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي