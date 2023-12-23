https://sputnikarabic.ae/20231223/دراسة-مركب-دفاعي-فريد-بدموع-النساء-يؤثر-على-الجميع-فيديو-1084382894.html

دراسة: مركب "دفاعي" فريد بدموع النساء يؤثر على الجميع... فيديو

دراسة: مركب "دفاعي" فريد بدموع النساء يؤثر على الجميع... فيديو

كشفت دراسة جديدة عن وجود مركب فريد في دموع النساء من شأنه أن يؤثر على الحالة النفسية للأفراد بطريقة غريبة صنّف "كوسيلة دفاعية" تطور مع الزمن. 23.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-23T09:25+0000

2023-12-23T09:25+0000

2023-12-23T09:25+0000

مجتمع

علوم

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/17/1084383242_0:6:3022:1706_1920x0_80_0_0_c658c7b9ef3ca7fc9c729586cb5e2cf9.jpg

وبحسب الدراسة، فإن العلماء لاحظوا أن دموع النساء تتضمن في تركيبها مادة تخفف من العدوانية لدى الآخرين، حيث أدى استنشاق دموع النساء إلى تقليل عدوانية الذكور بنسبة تزيد عن 40% في الاختبارات المحوسبة، وحفز تغييرات مماثلة في الدماغ.وعلى الرغم من أن الدراسة المنشورة في مجلة "plos" طبقت فقط على دموع النساء، إلا أن الباحثين نوهوا إلى أن جميع الدموع لدى البشر ربما سيكون لها تأثير مماثل.وبحسب مجلة "neurosciencenews" التي نشرت تقريرا عن الدراسة، فقد انخفض السلوك العدواني الذي يسعى للانتقام خلال التجربة بنسبة تزيد على 40% بعد أن استنشق الرجال دموع النساء العاطفية.وعند تكرار العملية مع التصوير بالرنين المغناطيسي، أظهرت نتائج التصوير الوظيفي لمنطقتين دماغيتين مرتبطتين بالعدوانية (قشرة الفص الجبهي والجزيرة الأمامية) اللتين أصبحتا أكثر نشاطًا عندما تم استفزاز الرجال أثناء التجربة، لكنها لم تصبح نشطة بالقدر نفسه في المواقف نفسها عندما تم استفزاز الرجال مع استنشاق للدموع.ونوه الباحثون إلى أن العثور على هذا الرابط بين الدموع ونشاط الدماغ والسلوك العدواني يعني ضمنا أن الإشارات الكيميائية الاجتماعية هي عامل مؤثر على الطبيعة العدوانية بالنسبة للبشر، وليس "مجرد فضول حيواني".ويضيف المؤلفون: "لقد وجدنا أنه كما هو الحال في الفئران، تحتوي دموع الإنسان على إشارة كيميائية تمنع عدوانية معينة من الذكور. وهذا يتعارض مع فكرة أن الدموع العاطفية هي أمر إنساني بشكل فريد".

https://sputnikarabic.ae/20231223/اكتشاف-ضفادع-بأنياب-غريبة-صور-1084382807.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, منوعات