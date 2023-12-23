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https://sputnikarabic.ae/20231223/دراسة-مركب-دفاعي-فريد-بدموع-النساء-يؤثر-على-الجميع-فيديو-1084382894.html
دراسة: مركب "دفاعي" فريد بدموع النساء يؤثر على الجميع... فيديو
دراسة: مركب "دفاعي" فريد بدموع النساء يؤثر على الجميع... فيديو
كشفت دراسة جديدة عن وجود مركب فريد في دموع النساء من شأنه أن يؤثر على الحالة النفسية للأفراد بطريقة غريبة صنّف "كوسيلة دفاعية" تطور مع الزمن. 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T09:25+0000
2023-12-23T09:25+0000
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وبحسب الدراسة، فإن العلماء لاحظوا أن دموع النساء تتضمن في تركيبها مادة تخفف من العدوانية لدى الآخرين، حيث أدى استنشاق دموع النساء إلى تقليل عدوانية الذكور بنسبة تزيد عن 40% في الاختبارات المحوسبة، وحفز تغييرات مماثلة في الدماغ.وعلى الرغم من أن الدراسة المنشورة في مجلة "plos" طبقت فقط على دموع النساء، إلا أن الباحثين نوهوا إلى أن جميع الدموع لدى البشر ربما سيكون لها تأثير مماثل.وبحسب مجلة "neurosciencenews" التي نشرت تقريرا عن الدراسة، فقد انخفض السلوك العدواني الذي يسعى للانتقام خلال التجربة بنسبة تزيد على 40% بعد أن استنشق الرجال دموع النساء العاطفية.وعند تكرار العملية مع التصوير بالرنين المغناطيسي، أظهرت نتائج التصوير الوظيفي لمنطقتين دماغيتين مرتبطتين بالعدوانية (قشرة الفص الجبهي والجزيرة الأمامية) اللتين أصبحتا أكثر نشاطًا عندما تم استفزاز الرجال أثناء التجربة، لكنها لم تصبح نشطة بالقدر نفسه في المواقف نفسها عندما تم استفزاز الرجال مع استنشاق للدموع.ونوه الباحثون إلى أن العثور على هذا الرابط بين الدموع ونشاط الدماغ والسلوك العدواني يعني ضمنا أن الإشارات الكيميائية الاجتماعية هي عامل مؤثر على الطبيعة العدوانية بالنسبة للبشر، وليس "مجرد فضول حيواني".ويضيف المؤلفون: "لقد وجدنا أنه كما هو الحال في الفئران، تحتوي دموع الإنسان على إشارة كيميائية تمنع عدوانية معينة من الذكور. وهذا يتعارض مع فكرة أن الدموع العاطفية هي أمر إنساني بشكل فريد".
https://sputnikarabic.ae/20231223/اكتشاف-ضفادع-بأنياب-غريبة-صور-1084382807.html
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علوم, منوعات
علوم, منوعات

دراسة: مركب "دفاعي" فريد بدموع النساء يؤثر على الجميع... فيديو

09:25 GMT 23.12.2023
© AFP 2023 / JIM LO SCALZOبكاء الممثلة آمبر هيرد، خلال المحاكمة مع زوجها السابق جوني ديب
بكاء الممثلة آمبر هيرد، خلال المحاكمة مع زوجها السابق جوني ديب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
© AFP 2023 / JIM LO SCALZO
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كشفت دراسة جديدة عن وجود مركب فريد في دموع النساء من شأنه أن يؤثر على الحالة النفسية للأفراد بطريقة غريبة صنّف "كوسيلة دفاعية" تطور مع الزمن.
وبحسب الدراسة، فإن العلماء لاحظوا أن دموع النساء تتضمن في تركيبها مادة تخفف من العدوانية لدى الآخرين، حيث أدى استنشاق دموع النساء إلى تقليل عدوانية الذكور بنسبة تزيد عن 40% في الاختبارات المحوسبة، وحفز تغييرات مماثلة في الدماغ.
وعلى الرغم من أن الدراسة المنشورة في مجلة "plos" طبقت فقط على دموع النساء، إلا أن الباحثين نوهوا إلى أن جميع الدموع لدى البشر ربما سيكون لها تأثير مماثل.
ضفدع يقف على وردة نهرية حمراء - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
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وبحسب مجلة "neurosciencenews" التي نشرت تقريرا عن الدراسة، فقد انخفض السلوك العدواني الذي يسعى للانتقام خلال التجربة بنسبة تزيد على 40% بعد أن استنشق الرجال دموع النساء العاطفية.
وعند تكرار العملية مع التصوير بالرنين المغناطيسي، أظهرت نتائج التصوير الوظيفي لمنطقتين دماغيتين مرتبطتين بالعدوانية (قشرة الفص الجبهي والجزيرة الأمامية) اللتين أصبحتا أكثر نشاطًا عندما تم استفزاز الرجال أثناء التجربة، لكنها لم تصبح نشطة بالقدر نفسه في المواقف نفسها عندما تم استفزاز الرجال مع استنشاق للدموع.

ولاحظ العلماء أنه كلما استنشق الرجال بشكل فردي الدموع، كلما زاد الاختلاف في نشاط الدماغ وقلّت مشاعر الرغبة بالانتقام لدى الرجل أثناء الاختبار.

ونوه الباحثون إلى أن العثور على هذا الرابط بين الدموع ونشاط الدماغ والسلوك العدواني يعني ضمنا أن الإشارات الكيميائية الاجتماعية هي عامل مؤثر على الطبيعة العدوانية بالنسبة للبشر، وليس "مجرد فضول حيواني".
ويضيف المؤلفون: "لقد وجدنا أنه كما هو الحال في الفئران، تحتوي دموع الإنسان على إشارة كيميائية تمنع عدوانية معينة من الذكور. وهذا يتعارض مع فكرة أن الدموع العاطفية هي أمر إنساني بشكل فريد".
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