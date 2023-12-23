https://sputnikarabic.ae/20231223/صحفي-أمريكي-بارز-حان-وقت-انسحاب-إسرائيل-من-غزة-1084386301.html

صحفي أمريكي بارز: حان وقت انسحاب إسرائيل من غزة

صحفي أمريكي بارز: حان وقت انسحاب إسرائيل من غزة

قال الصحفي الأمريكي البارز، توماس فريدمان، إن الوقت قد حان، لنهاية الحرب في غزة، وإسرائيل لن تحقق أهدافها المرجوة، أما الرئيس الأمريكي جو بايدن، فيجب عليه... 23.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-23T10:54+0000

2023-12-23T10:54+0000

2023-12-23T10:54+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم العربي

طوفان الأقصى

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082903087_0:93:889:593_1920x0_80_0_0_975f7b3779dd67bfd6e0757143407c94.jpg

وفي مقال تم نشره في صحيفة أمريكية نقلا عن فريدمان، جاء فيه أن "الوقت قد حان، بالنسبة للحكومة الأمريكية، كي تخبر إسرائيل بحزم، أن حربها لإبادة حماس لن تحقق أهدافها".وأشار فريدمان إلى أنه يجب على حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن تبلغ إسرائيل "بإعلان النصر في غزة"، ثم تنهي الحرب وتعود أدراجها.وكتب فريدمان: "لقد حان الوقت للولايات المتحدة الأمريكية لكي تطلب من إسرائيل أن تطرح العرض التالي على الطاولة لحماس، وهو انسحاب إسرائيلي كامل من غزة، مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، ووقف دائم لإطلاق النار تحت إشراف دولي، بما في ذلك مراقبون من الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي ومراقبون عرب. ولا تبادل للفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".ونوه فريدمان إلى أن "قضية الرهائن تفقد الإسرائيليين عقولهم، وتجعل من المستحيل اتخاذ قرار عسكري عقلاني هناك".وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واحتجاز نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

https://sputnikarabic.ae/20231223/سرايا-القدس-تنشر-مشاهد-لقنص-جنود-إسرائيليين-فيديو-1084384154.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى