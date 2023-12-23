https://sputnikarabic.ae/20231223/ضربات-تكتيكية-روسية-تستهدف-اللواء-67-الميكانيكي-الأوكراني-1084387912.html
ضربات تكتيكية روسية تستهدف اللواء 67 الميكانيكي الأوكراني
ضربات تكتيكية روسية تستهدف اللواء 67 الميكانيكي الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت، أن القوات الجوية والمدفعية دمرت القوى العاملة والمعدات للواء الميكانيكي 67 في القوات المسلحة الأوكرانية في... 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T11:54+0000
2023-12-23T11:54+0000
2023-12-23T11:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع أن القوات الروسية من مجموعة "الجنوب"، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، أحبطت 11 هجوما وهزمت تجمعات للقوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق كراسنوي وديليفكا وكيروفو وغورغيفكا وغابات سيريبريانسك من جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 150 جنديا، ودبابة، وناقلات جند مدرعة، بالإضافة إلى مدفع مد -30، وأربع دبابات، بما فيها ليوبارد 2 الألمانية، ومركبة مشاة برادلي الأمريكية وثلاث مركبات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231223/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-أهدافا-أوكرانية-في-110-مناطق-1084387528.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, رصد عسكري
ضربات تكتيكية روسية تستهدف اللواء 67 الميكانيكي الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت، أن القوات الجوية والمدفعية دمرت القوى العاملة والمعدات للواء الميكانيكي 67 في القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مختلفة من جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأوضحت الدفاع أن القوات الروسية من مجموعة "الجنوب"، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، أحبطت 11 هجوما وهزمت تجمعات للقوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق كراسنوي وديليفكا وكيروفو وغورغيفكا وغابات سيريبريانسك من جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 150 جنديا، ودبابة، وناقلات جند مدرعة، بالإضافة إلى مدفع مد -30، وأربع دبابات، بما فيها ليوبارد 2 الألمانية، ومركبة مشاة برادلي الأمريكية وثلاث مركبات.
وأشارت الدفاع إلى أنه تمت إصابة مدفع كراب ذاتي الدفع بولندي الصنع، ومدافع هاوتزر مستا-بي، ومنشآت مدفعية ذاتية الدفع: أكاسيا وغفوزديكا، بالإضافة إلى مدفعيتين مد -30.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات
التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.