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ضربات تكتيكية روسية تستهدف اللواء 67 الميكانيكي الأوكراني
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231223/ضربات-تكتيكية-روسية-تستهدف-اللواء-67-الميكانيكي-الأوكراني-1084387912.html
ضربات تكتيكية روسية تستهدف اللواء 67 الميكانيكي الأوكراني
ضربات تكتيكية روسية تستهدف اللواء 67 الميكانيكي الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت، أن القوات الجوية والمدفعية دمرت القوى العاملة والمعدات للواء الميكانيكي 67 في القوات المسلحة الأوكرانية في... 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T11:54+0000
2023-12-23T11:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع أن القوات الروسية من مجموعة "الجنوب"، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، أحبطت 11 هجوما وهزمت تجمعات للقوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق كراسنوي وديليفكا وكيروفو وغورغيفكا وغابات سيريبريانسك من جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 150 جنديا، ودبابة، وناقلات جند مدرعة، بالإضافة إلى مدفع مد -30، وأربع دبابات، بما فيها ليوبارد 2 الألمانية، ومركبة مشاة برادلي الأمريكية وثلاث مركبات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231223/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-أهدافا-أوكرانية-في-110-مناطق-1084387528.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

ضربات تكتيكية روسية تستهدف اللواء 67 الميكانيكي الأوكراني

11:54 GMT 23.12.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية ذاتية الدفع "مستا-إس" في اتجاه محور خيرسون.
مدفعية ذاتية الدفع مستا-إس في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت، أن القوات الجوية والمدفعية دمرت القوى العاملة والمعدات للواء الميكانيكي 67 في القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مختلفة من جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأوضحت الدفاع أن القوات الروسية من مجموعة "الجنوب"، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، أحبطت 11 هجوما وهزمت تجمعات للقوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق كراسنوي وديليفكا وكيروفو وغورغيفكا وغابات سيريبريانسك من جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 150 جنديا، ودبابة، وناقلات جند مدرعة، بالإضافة إلى مدفع مد -30، وأربع دبابات، بما فيها ليوبارد 2 الألمانية، ومركبة مشاة برادلي الأمريكية وثلاث مركبات.
وأشارت الدفاع إلى أنه تمت إصابة مدفع كراب ذاتي الدفع بولندي الصنع، ومدافع هاوتزر مستا-بي، ومنشآت مدفعية ذاتية الدفع: أكاسيا وغفوزديكا، بالإضافة إلى مدفعيتين مد -30.
مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرات تكتيكية روسية تضرب أهدافا أوكرانية في 110 مناطق
11:37 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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