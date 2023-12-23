https://sputnikarabic.ae/20231223/علماء-يبتكرون-اختبارا-جديدا-وبسيطا-للإبداع-يمكن-للجميع-تجربته-في-المنزل-1084381341.html
علماء يبتكرون اختبارا جديدا وبسيطا للإبداع يمكن للجميع تجربته في المنزل
علماء يبتكرون اختبارا جديدا وبسيطا للإبداع يمكن للجميع تجربته في المنزل
ما الذي يجعل شخصًا ما أكثر إبداعًا من الآخر؟ من الصعب تعريف الإبداع، وربما يكون قياسه أكثر صعوبة، لكن العلماء يعتقدون أنهم توصلوا إلى طريقة بسيطة للغاية لتقييم... 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T08:31+0000
2023-12-23T08:31+0000
2023-12-23T08:31+0000
مجتمع
علوم
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إنه اختبار يمكنك إجراؤه بنفسك في بضع دقائق، ويعمل بشكل أفضل عندما لا تعرف الكثير عن كيفية عمل التحليل. انتقل إلى صفحة المشروع لتجربته، ثم عد لقراءة كل شيء عنه.الطريقة الجديدة، التي تسمى "مهمة الارتباط المتباعد"، تطلب من الأشخاص تسمية 10 أسماء متباعدة في المعنى قدر الإمكان. سيكون "قطة" و"كتاب" أكثر اختلافًا من "قطة" و"كلب"، على سبيل المثال.وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية التي نشرت على موقع "ساينس أليرت": "تفترض العديد من النظريات أن الأشخاص المبدعين قادرون على توليد أفكار أكثر تباينًا".إن مهمة الاستخدامات البديلة (حيث تفكر في أكبر عدد ممكن من الاستخدامات لكائن ما) ومهمة جسر الفجوة الترابطية (حيث تحاول ربط كلمتين بكلمة ثالثة) هما المقياسان الحاليان للإبداع الذي اتبعته "مهمة الارتباط المتباعد".ارتبطت درجات الإبداع من "مهمة الارتباط المتباعد" أيضًا بالدرجات الأخرى، كما فعلت مع بعضها البعض، مما يعني أنها مفيدة في تقييم الإبداع مثل الأدوات الأكثر تعقيدًا. علاوة على ذلك، تظهر البيانات أن فعاليتها تنطبق على ما يبدو على مختلف الفئات السكانية، مما يجعلها مناسبة للاستطلاعات واسعة النطاق.وقال عالم النفس جاي أولسون، من جامعة هارفارد: "مهمتنا لا تقيس سوى جزء صغير من نوع واحد من الإبداع".يعتقد علماء النفس أن الأشخاص الأكثر إبداعًا قادرون على ربط العناصر البعيدة معًا في عقولهم بسهولة أكبر، وهو ما يتم اختباره هنا. وينبغي للتدبير الأكثر شمولا أن يأخذ في الاعتبار أيضا الإنجازات في المجالات الإبداعية، مثل التأليف الموسيقي والاختراعات.
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علوم
علماء يبتكرون اختبارا جديدا وبسيطا للإبداع يمكن للجميع تجربته في المنزل
ما الذي يجعل شخصًا ما أكثر إبداعًا من الآخر؟ من الصعب تعريف الإبداع، وربما يكون قياسه أكثر صعوبة، لكن العلماء يعتقدون أنهم توصلوا إلى طريقة بسيطة للغاية لتقييم جانب واحد على الأقل منه.
إنه اختبار يمكنك إجراؤه بنفسك في بضع دقائق، ويعمل بشكل أفضل عندما لا تعرف الكثير عن كيفية عمل التحليل. انتقل إلى صفحة المشروع لتجربته، ثم عد لقراءة كل شيء عنه.
الطريقة الجديدة
، التي تسمى "مهمة الارتباط المتباعد"، تطلب من الأشخاص تسمية 10 أسماء متباعدة في المعنى قدر الإمكان. سيكون "قطة" و"كتاب" أكثر اختلافًا من "قطة" و"كلب"، على سبيل المثال.
تقوم خوارزمية الكمبيوتر بعد ذلك بقياس هذه المسافة الدلالية (مدى علاقة الكلمتين ببعضهما البعض) بين الأسماء التي توصل إليها الشخص، واستنادًا إلى تحليل استجابات 8,914 متطوعًا، فإن "مهمة الارتباط المتباعد" على الأقل جيدة مثل الأساليب الحالية للتنبؤ بالإبداع لدى الشخص.
وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية التي نشرت على موقع "ساينس أليرت": "تفترض العديد من النظريات أن الأشخاص المبدعين قادرون على توليد أفكار أكثر تباينًا".
وأضاف الباحثون: "إذا كان هذا صحيحًا، فإن مجرد تسمية الكلمات غير ذات الصلة ثم قياس المسافة الدلالية بينها يمكن أن يكون بمثابة مقياس موضوعي للتفكير التباعدي".
إن مهمة الاستخدامات البديلة (حيث تفكر في أكبر عدد ممكن من الاستخدامات لكائن ما) ومهمة جسر الفجوة الترابطية (حيث تحاول ربط كلمتين بكلمة ثالثة) هما المقياسان الحاليان للإبداع الذي اتبعته "مهمة الارتباط المتباعد".
ارتبطت درجات الإبداع من "مهمة الارتباط المتباعد" أيضًا بالدرجات الأخرى، كما فعلت مع بعضها البعض، مما يعني أنها مفيدة في تقييم الإبداع مثل الأدوات الأكثر تعقيدًا. علاوة على ذلك، تظهر البيانات أن فعاليتها تنطبق على ما يبدو على مختلف الفئات السكانية، مما يجعلها مناسبة للاستطلاعات واسعة النطاق.
تتمثل الفوائد الرئيسية لاختبار "مهمة الارتباط المتباعد" الجديد في أنه بسيط وسريع الإنجاز، ولا يتطلب أي نوع من التقييم البشري، مما قد يؤدي إلى التحيز. ومع ذلك، فإن الباحثين حريصون على الإشارة إلى أنه لا يقيس كل جانب من جوانب الإبداع.
وقال عالم النفس جاي أولسون، من جامعة هارفارد: "مهمتنا لا تقيس سوى جزء صغير من نوع واحد من الإبداع".
وأضاف أولسون: "لكن هذه النتائج تمكننا من تقييم الإبداع عبر عينات أكبر وأكثر تنوعًا مع قدر أقل من التحيز، مما سيساعدنا في النهاية على فهم هذه القدرة البشرية الأساسية بشكل أفضل".
يعتقد علماء النفس أن الأشخاص الأكثر إبداعًا قادرون على ربط العناصر البعيدة معًا في عقولهم بسهولة أكبر، وهو ما يتم اختباره هنا. وينبغي للتدبير الأكثر شمولا أن يأخذ في الاعتبار أيضا الإنجازات في المجالات الإبداعية، مثل التأليف الموسيقي والاختراعات.