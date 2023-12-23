https://sputnikarabic.ae/20231223/علماء-يكتشفون-طريقا-قديما-إلى-القارة-الأمريكية-عمره-24-ألف-عام-1084381988.html

علماء يكتشفون طريقا قديما إلى القارة الأمريكية عمره نحو 24 ألف عام

علماء يكتشفون طريقا قديما إلى القارة الأمريكية عمره نحو 24 ألف عام

ربما يكون الطريق السريع المتجمد قد أعطى للمسافرين القدماء طريقًا واضحًا من سيبيريا إلى العالم الجديد قبل أكثر من 10 آلاف عام من وصول شعوب الأمم الأولى في... 23.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-23T08:50+0000

2023-12-23T08:50+0000

2023-12-23T09:00+0000

مجتمع

علوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/17/1084382125_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_685f85a5071e4f301a5620c263ecbf99.jpg

ووفقا للبيانات المستندة إلى دراسات الرواسب والحياة البحرية المتحجرة التي حللها باحثون من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ومعهد وودز هول لعلوم المحيطات، وجامعة ولاية أوريغون، والتي نشرت على موقع "ساينس أليرت"، فإن الهجرة المبكرة كانت ستصبح أسهل بكثير بسبب الجليد البحري.يشير العرض الذي قدمته سمر برايتوريوس، عالمة الجيولوجيا في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، والتي ألقتها في الاجتماع السنوي للاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي في سان فرانسيسكو، إلى أن المساحات المسطحة من الجليد الشتوي ربما لعبت دورًا حاسمًا في تسهيل السفر في الأوقات التي كان فيها المرور بالقارب خطيرًا للغاية.كان لهذه الفرضية الكثير من الأمور، وكانت حفنة من بقايا الهياكل العظمية وأطراف العظام ذات التصميم المماثل التي تم العثور عليها بين الحيوانات الضخمة المنقرضة الآن بمثابة دليل ملموس على وجودها، في حين دعمت البيانات المناخية جدولًا زمنيًا للحركة السهلة نسبيًا بين الكتل الأرضية.ومع ذلك، استمرت سلسلة من الاكتشافات التي تمت على مدى العقود الأخيرة في تآكل الثقة في فرضية كلوفيس الأول، مما أدى إلى تأخير وصول البشر إلى الأمريكتين إلى ما يعود إلى العصر الجليدي الأقصى الأخير قبل أكثر من 25 ألف سنة.وفقًا لدراسة نُشرت في عام 2020، ربما تكون نوافذ الفرص قد أُغلقت خلال فترات الدفء الحرجة، عندما كان من الممكن أن يؤدي الذوبان المتسارع إلى إرسال تيارات تحوم في الاتجاه الخاطئ للتجديف المهاجرين مع تدفق فيضانات المياه العذبة إلى المحيط.وكتب الباحثون في دراستهم: "لقد حددنا الفترة 24.5 - 22 (منذ ألف سنة) و16.4 - 14.8 (منذ ألف سنة) باعتبارها الفترات الزمنية الأكثر احتمالية لاستيعاب الهجرة المبكرة على طول ساحل ألاسكا، والتي ربما تكون مدعومة بالحركة والإقامة على "الطريق السريع البحري الجليدي".في ضوء العلامات الناشئة التي تشير إلى أن البشر ربما غامروا جنوبًا مثل نيو مكسيكو منذ أكثر من 20 ألف عام، يمكن الافتراض أنه ربما كان هناك طريق آمن ومفتوح نسبيًا سلكه أسلافهم للقيام بالقفزة العظيمة بين العوالم.ومع ذلك، استمرت سلسلة من الاكتشافات التي تمت على مدى العقود الأخيرة في تآكل الثقة في فرضية كلوفيس الأول، مما أدى إلى تأخير وصول البشر إلى الأمريكتين إلى ما يعود إلى العصر الجليدي الأقصى الأخير قبل أكثر من 25 ألف سنة.

https://sputnikarabic.ae/20231223/علماء-يبتكرون-اختبارا-جديدا-وبسيطا-للإبداع-يمكن-للجميع-تجربته-في-المنزل-1084381341.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم