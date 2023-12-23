https://sputnikarabic.ae/20231223/غرفة-التجارة-الإيطالية-الروسية-تعتزم-إطلاق-نظام-لبيع-المنتجات-لروسيا-بالروبل-1084377139.html
غرفة التجارة الإيطالية الروسية تعتزم إطلاق نظام لبيع المنتجات لروسيا بالروبل
غرفة التجارة الإيطالية الروسية تعتزم إطلاق نظام لبيع المنتجات لروسيا بالروبل
أعلنت غرفة التجارة الإيطالية الروسية، أنها تعتزم إطلاق نظام يسمح للشركات الروسية بشراء المنتجات الإيطالية المسموح بتوريدها إلى روسيا مقابل الروبل الروسي. 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T05:11+0000
2023-12-23T05:11+0000
2023-12-23T05:11+0000
العالم
روسيا
اقتصاد
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وقال رئيس غرفة التجارة الإيطالية الروسية، فرديناندو بيلازو، لـ"سبوتنيك": "سيجتمع مجلس إدارتنا في 14 فبراير/ شباط من العام المقبل، وواثقون بأنه في هذا اليوم سنطرح الخطة بالكامل على مجلس إدارتنا، واعتبارا من اليوم التالي سيكون كل شيء على ما يرام، ونحتاج فقط إلى تقديم تقرير والحصول على الضوء الأخضر".وأوضح بيلازو أن النظام المحتمل سيسمح للمشتري الروسي بدفع ثمن البضائع الإيطالية بالروبل، بينما سيكون بإمكان الغرفة تحويل هذه الأموال من حسابها في دول ثالثة إلى إيطاليا.وصرحت روسيا مرارا أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب في ممارستها على روسيا منذ عدة سنوات ويستمر في تعزيزها.وأشارت موسكو إلى أن الغرب لا يملك الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا، حيث كانت هناك آراء في الدول الغربية نفسها بأن العقوبات المناهضة لروسيا غير فعالة.صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأجل للغرب، وقد وجهت العقوبات ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تفاقم سوء المعيشة للملايين من الناس.
https://sputnikarabic.ae/20231223/سفير-موسكو-لدى-واشنطن-أمريكا-تقضي-على-فرص-استعادة-الحوار-مع-روسيا-بفرض-عقوبات-جديدة-1084376988.html
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العالم, روسيا, اقتصاد
غرفة التجارة الإيطالية الروسية تعتزم إطلاق نظام لبيع المنتجات لروسيا بالروبل
أعلنت غرفة التجارة الإيطالية الروسية، أنها تعتزم إطلاق نظام يسمح للشركات الروسية بشراء المنتجات الإيطالية المسموح بتوريدها إلى روسيا مقابل الروبل الروسي.
وقال رئيس غرفة التجارة الإيطالية الروسية، فرديناندو بيلازو، لـ"سبوتنيك": "سيجتمع مجلس إدارتنا في 14 فبراير/ شباط من العام المقبل، وواثقون بأنه في هذا اليوم سنطرح الخطة بالكامل على مجلس إدارتنا، واعتبارا من اليوم التالي سيكون كل شيء على ما يرام، ونحتاج فقط إلى تقديم تقرير والحصول على الضوء الأخضر".
وأشار بيلازو، في الوقت ذاته، إلى أنه لا تزال هناك بعض المسائل المالية المتبقية يتعين معالجتها، لكنه أوضح أن هناك وقتا لحلها قبل الموعد المحدد.
وأوضح بيلازو أن النظام المحتمل سيسمح للمشتري الروسي بدفع ثمن البضائع الإيطالية بالروبل، بينما سيكون بإمكان الغرفة تحويل هذه الأموال من حسابها في دول ثالثة إلى إيطاليا.
وأردف قائلا: "لقد اتفقنا مع بنك الدولة الثالثة التي قررنا التعامل معها (في أرمينيا) نحن لا نتحكم في المدفوعات فحسب، بل نتحكم أيضا في الخدمات اللوجستية، والآن أصبحت تكاليف إرسال البضائع عبر أرمينيا وعبر أوروبا هي نفسها تقريبا، أرمينيا ليست بعيدا جدا عن إيطاليا، يمكننا مراقبة العملية برمتها بشكل أكثر شفافية".
وفرضت الدول الغربية عقوبات واسعة النطاق على روسيا استهدفت النظام المالي الروسي بهدف الضغط على موسكو لوقف عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن روسيا أكدت في أكثر من مناسبة أن عمليتها العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة المهام المسندة إليها وأن سياسة احتواء روسيا باءت من خلال العقوبات باءت بالفشل.
وصرحت روسيا مرارا أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب في ممارستها على روسيا منذ عدة سنوات ويستمر في تعزيزها.
وأشارت موسكو إلى أن الغرب لا يملك الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا، حيث كانت هناك آراء في الدول الغربية نفسها بأن العقوبات المناهضة لروسيا غير فعالة.
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأجل للغرب
، وقد وجهت العقوبات ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تفاقم سوء المعيشة للملايين من الناس.