https://sputnikarabic.ae/20231223/غرفة-التجارة-الإيطالية-الروسية-تعتزم-إطلاق-نظام-لبيع-المنتجات-لروسيا-بالروبل-1084377139.html

غرفة التجارة الإيطالية الروسية تعتزم إطلاق نظام لبيع المنتجات لروسيا بالروبل

غرفة التجارة الإيطالية الروسية تعتزم إطلاق نظام لبيع المنتجات لروسيا بالروبل

أعلنت غرفة التجارة الإيطالية الروسية، أنها تعتزم إطلاق نظام يسمح للشركات الروسية بشراء المنتجات الإيطالية المسموح بتوريدها إلى روسيا مقابل الروبل الروسي. 23.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-23T05:11+0000

2023-12-23T05:11+0000

2023-12-23T05:11+0000

العالم

روسيا

اقتصاد

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وقال رئيس غرفة التجارة الإيطالية الروسية، فرديناندو بيلازو، لـ"سبوتنيك": "سيجتمع مجلس إدارتنا في 14 فبراير/ شباط من العام المقبل، وواثقون بأنه في هذا اليوم سنطرح الخطة بالكامل على مجلس إدارتنا، واعتبارا من اليوم التالي سيكون كل شيء على ما يرام، ونحتاج فقط إلى تقديم تقرير والحصول على الضوء الأخضر".وأوضح بيلازو أن النظام المحتمل سيسمح للمشتري الروسي بدفع ثمن البضائع الإيطالية بالروبل، بينما سيكون بإمكان الغرفة تحويل هذه الأموال من حسابها في دول ثالثة إلى إيطاليا.وصرحت روسيا مرارا أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب في ممارستها على روسيا منذ عدة سنوات ويستمر في تعزيزها.وأشارت موسكو إلى أن الغرب لا يملك الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا، حيث كانت هناك آراء في الدول الغربية نفسها بأن العقوبات المناهضة لروسيا غير فعالة.صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأجل للغرب، وقد وجهت العقوبات ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تفاقم سوء المعيشة للملايين من الناس.

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