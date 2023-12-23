https://sputnikarabic.ae/20231223/كلب-من-وحدة-عوكيتس-الإسرائيلية-يسجل-مشاهد-من-داخل-نفق-لـحماس-فيديو-1084378430.html

كلب من وحدة "عوكيتس" الإسرائيلية يسجل مشاهد من داخل نفق لـ"حماس"... فيديو

كلب من وحدة "عوكيتس" الإسرائيلية يسجل مشاهد من داخل نفق لـ"حماس"... فيديو

نشر الجيش الإسرائيلي لقطات تم تصويرها بواسطة كاميرا معلقة على كلب يتبع لوحدة "عوكيتس" الإسرائيلية، وقال الجيش إن "المشاهد تظهر ما بداخل أحد أنفاق حركة حماس". 23.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-23T06:34+0000

2023-12-23T06:34+0000

2023-12-23T06:52+0000

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وتبين المشاهد تجول الكلب بين الأقسام الرئيسية داخل النفق، حيث تم تسجيل وتوثيق المشاهد بواسطة الكاميرا المعلقة على كلب يتبع لوحدة "عوكيتس" الإسرائيلية.وذكرت القناة الأمريكية أنه في 1 كانون الأول / ديسمبر، نشر الجيش الإسرائيلي خريطة لقطاع غزة تشير إلى المناطق التي سيتم استهدافها، وكذلك الأراضي التي يجب على المدنين إخلاءها، لكن كما تشير القناة إلى أن التعليمات أثارت مخاوف الفلسطينيين بسبب عدم القدرة على الوصول إليها بسبب مشاكل الاتصال، كانت ( المعلومات) "في بعض الأحيان غير دقيقة ومضللة".ومنذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يخوض الجيش الإسرائيلي عملية برية واسعة النطاق في غزة، يواجه خلالها مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية كبدته مئات القتلى والجرحى.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20231222/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-3-مناطق-في-غزة-دعا-سابقا-إلى-إجلاء-المدنيين-إليها-1084372073.html

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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, نادي الفيديو