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https://sputnikarabic.ae/20231223/مأساة-غزة-تسلسل-زمني-لشهري-نوفمبر-وديسمبر-1084391733.html
"مأساة غزة"... تسلسل زمني لشهري نوفمبر وديسمبر
"مأساة غزة"... تسلسل زمني لشهري نوفمبر وديسمبر
تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما تسبب في مقتل أكثر من 20 ألف شخص وإصابة ما يزيد على 52 ألفا آخرين. 23.12.2023, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, инфографика
انفوجرافيك, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, инфографика

"مأساة غزة"... تسلسل زمني لشهري نوفمبر وديسمبر

12:57 GMT 23.12.2023 (تم التحديث: 12:59 GMT 23.12.2023)
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تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما تسبب في مقتل أكثر من 20 ألف شخص وإصابة ما يزيد على 52 ألفا آخرين.
مأساة غزة... تسلسل زمني لشهري نوفمبر وديسمبر - سبوتنيك عربي
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Палестинская женщина несет хлеб возле школы ООН в Бурейдже в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. سكان غزة يبيعون ممتلكاتهم لمواجهة الجوع.. صور وفيديو13:14 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:52 GMT
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