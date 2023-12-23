https://sputnikarabic.ae/20231223/مأساة-غزة-تسلسل-زمني-لشهري-نوفمبر-وديسمبر-1084391733.html
"مأساة غزة"... تسلسل زمني لشهري نوفمبر وديسمبر
"مأساة غزة"... تسلسل زمني لشهري نوفمبر وديسمبر
تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما تسبب في مقتل أكثر من 20 ألف شخص وإصابة ما يزيد على 52 ألفا آخرين. 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T12:57+0000
2023-12-23T12:57+0000
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سبوتنيك عربي
انفوجرافيك, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, инфографика
انفوجرافيك, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, инфографика
"مأساة غزة"... تسلسل زمني لشهري نوفمبر وديسمبر
12:57 GMT 23.12.2023 (تم التحديث: 12:59 GMT 23.12.2023)
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تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما تسبب في مقتل أكثر من 20 ألف شخص وإصابة ما يزيد على 52 ألفا آخرين.