https://sputnikarabic.ae/20231223/ماكرون-يتناول-الطعام-مع-مئات-الجنود-بقاعدة-فرنسية-في-الأردن-فيديو-1084393232.html
ماكرون يتناول الطعام مع مئات الجنود بقاعدة فرنسية في الأردن... فيديو
ماكرون يتناول الطعام مع مئات الجنود بقاعدة فرنسية في الأردن... فيديو
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصورًا للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وهو يشارك 350 جنديًا فرنسيًا وجبة العشاء، خلال زيارته لقاعدة عسكرية فرنسية في... 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T14:10+0000
2023-12-23T14:10+0000
2023-12-23T14:10+0000
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وتوضح المشاهد مشاركة الرئيس الفرنسي ماكرون العسكريين الفرنسيين وجبة العشاء، والتي قيل إنها خلال زيارته لقاعدة عسكرية فرنسية في الأردن.وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ضرورة أن يضغط العالم بأسره لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين.وحسب وكالة الأنباء الأردنية، جاء ذلك خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العقبة، يوم الخميس الفائت.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 20 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20231221/ملك-الأردن-الضفة-وغزة-امتداد-للدولة-الفلسطينية-الواحدة-وعلى-العالم-أن-يضغط-لوقف-الحرب-1084345201.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , العالم, نادي الفيديو
أخبار فرنسا , العالم, نادي الفيديو
ماكرون يتناول الطعام مع مئات الجنود بقاعدة فرنسية في الأردن... فيديو
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصورًا للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وهو يشارك 350 جنديًا فرنسيًا وجبة العشاء، خلال زيارته لقاعدة عسكرية فرنسية في الأردن، أول أمس الخميس، بمناسبة عيد الميلاد.
وتوضح المشاهد مشاركة الرئيس الفرنسي ماكرون العسكريين الفرنسيين وجبة العشاء، والتي قيل إنها خلال زيارته لقاعدة عسكرية فرنسية في الأردن.
وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ضرورة أن يضغط العالم بأسره لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين.
وحسب وكالة
الأنباء الأردنية، جاء ذلك خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العقبة، يوم الخميس الفائت.
ومنذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يخوض الجيش الإسرائيلي عملية برية واسعة النطاق في غزة، يواجه خلالها مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية كبدته مئات القتلى والجرحى.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة
، حتى الآن، عن سقوط نحو 20 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.