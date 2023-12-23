https://sputnikarabic.ae/20231223/مجلة-علمية-تعلن-انقراض-أول-سمكة-بسبب-البشر-صور-وفيديو-1084394419.html

مجلة علمية تعلن انقراض أول سمكة بسبب البشر... صور وفيديو

مجلة علمية تعلن انقراض أول سمكة بسبب البشر... صور وفيديو

أعلن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، الأسبوع الماضي، عن "جافا ستينغارس" كأول الأسماك البحرية التي تم إعلان... 23.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-23T15:06+0000

2023-12-23T15:06+0000

2023-12-23T15:06+0000

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إن ربع أنواع أسماك المياه العذبة المعروفة معرضة حاليًا لخطر الانقراض، حيث يتأثر 20% منها بشكل مباشر بتغير المناخ.وتقول كاثي هيوز، الرئيس المشارك للمجموعة المتخصصة في أسماك المياه العذبة التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة: "تشكل أسماك المياه العذبة أكثر من نصف أنواع الأسماك المعروفة في العالم، إن هذه الأنواع المتنوعة جزء لا يتجزأ من النظام البيئي، وحيوية لمرونته. وهذا أمر ضروري لمليارات الأشخاص الذين يعتمدون على النظم البيئية للمياه العذبة".من ضفاف الأنهار النائية في أستراليا، إلى شواطئ البحيرات الأمريكية وشواطئ تايلاند، تتزايد حالات نفوق الأسماك الجماعية في جميع أنحاء العالم. في حين أن هذا يحدث بشكل طبيعي في أعقاب الأحداث المناخية القاسية، وتسببنا نحن البشر في تلك الظواهر الجوية المتطرفة، وتشمل الأنواع المعرضة للخطر سمك السلمون الأطلسي ذو القيمة العالية.وأكدت الدراسة أن الصناعات المستفيدة من هذه الممارسات متهمة بعدم الشفافية بشأنها، إذ أن مثل هذه المواقف التي لا تعد ولا تحصى في جميع أنحاء العالم هي بالضبط ما أدى إلى مثل هذه التوقعات المحفوفة بالمخاطر بالنسبة لعدد كبير جدًا من أنواع الأسماك والكثير من الحياة على الأرض، بحسب دراسة نُشرت في مجلة ساينس أليرت العلمية.تسجل "القائمة الحمراء" الآن أكثر من 44000 نوع على حافة الوجود حاليًا، وهذا يمثل ما يقرب من 30% من الأنواع التي قاموا بتقييمها.

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