عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231223/مجلة-علمية-تعلن-انقراض-أول-سمكة-بسبب-البشر-صور-وفيديو-1084394419.html
مجلة علمية تعلن انقراض أول سمكة بسبب البشر... صور وفيديو
مجلة علمية تعلن انقراض أول سمكة بسبب البشر... صور وفيديو
أعلن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، الأسبوع الماضي، عن "جافا ستينغارس" كأول الأسماك البحرية التي تم إعلان... 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T15:06+0000
2023-12-23T15:06+0000
مجتمع
علوم
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102014/26/1020142640_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_408838208d4c7ab3ff8a9597f2d0b01b.jpg
إن ربع أنواع أسماك المياه العذبة المعروفة معرضة حاليًا لخطر الانقراض، حيث يتأثر 20% منها بشكل مباشر بتغير المناخ.وتقول كاثي هيوز، الرئيس المشارك للمجموعة المتخصصة في أسماك المياه العذبة التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة: "تشكل أسماك المياه العذبة أكثر من نصف أنواع الأسماك المعروفة في العالم، إن هذه الأنواع المتنوعة جزء لا يتجزأ من النظام البيئي، وحيوية لمرونته. وهذا أمر ضروري لمليارات الأشخاص الذين يعتمدون على النظم البيئية للمياه العذبة".من ضفاف الأنهار النائية في أستراليا، إلى شواطئ البحيرات الأمريكية وشواطئ تايلاند، تتزايد حالات نفوق الأسماك الجماعية في جميع أنحاء العالم. في حين أن هذا يحدث بشكل طبيعي في أعقاب الأحداث المناخية القاسية، وتسببنا نحن البشر في تلك الظواهر الجوية المتطرفة، وتشمل الأنواع المعرضة للخطر سمك السلمون الأطلسي ذو القيمة العالية.وأكدت الدراسة أن الصناعات المستفيدة من هذه الممارسات متهمة بعدم الشفافية بشأنها، إذ أن مثل هذه المواقف التي لا تعد ولا تحصى في جميع أنحاء العالم هي بالضبط ما أدى إلى مثل هذه التوقعات المحفوفة بالمخاطر بالنسبة لعدد كبير جدًا من أنواع الأسماك والكثير من الحياة على الأرض، بحسب دراسة نُشرت في مجلة ساينس أليرت العلمية.تسجل "القائمة الحمراء" الآن أكثر من 44000 نوع على حافة الوجود حاليًا، وهذا يمثل ما يقرب من 30% من الأنواع التي قاموا بتقييمها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102014/26/1020142640_71:0:839:576_1920x0_80_0_0_f30c79e2ee367793965cb0a99fc4f31f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, منوعات
علوم, منوعات

مجلة علمية تعلن انقراض أول سمكة بسبب البشر... صور وفيديو

15:06 GMT 23.12.2023
© AP Photo / JOEL SAGETسمك
سمك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / JOEL SAGET
تابعنا عبر
أعلن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، الأسبوع الماضي، عن "جافا ستينغارس" كأول الأسماك البحرية التي تم إعلان انقراضها نتيجة للنشاط البشري، إلى جانب التقارير عن تصاعد التأثيرات المناخية على أسماك المياه العذبة المقدمة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.
إن ربع أنواع أسماك المياه العذبة المعروفة معرضة حاليًا لخطر الانقراض، حيث يتأثر 20% منها بشكل مباشر بتغير المناخ.
وتقول كاثي هيوز، الرئيس المشارك للمجموعة المتخصصة في أسماك المياه العذبة التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة: "تشكل أسماك المياه العذبة أكثر من نصف أنواع الأسماك المعروفة في العالم، إن هذه الأنواع المتنوعة جزء لا يتجزأ من النظام البيئي، وحيوية لمرونته. وهذا أمر ضروري لمليارات الأشخاص الذين يعتمدون على النظم البيئية للمياه العذبة".
من ضفاف الأنهار النائية في أستراليا، إلى شواطئ البحيرات الأمريكية وشواطئ تايلاند، تتزايد حالات نفوق الأسماك الجماعية في جميع أنحاء العالم. في حين أن هذا يحدث بشكل طبيعي في أعقاب الأحداث المناخية القاسية، وتسببنا نحن البشر في تلك الظواهر الجوية المتطرفة، وتشمل الأنواع المعرضة للخطر سمك السلمون الأطلسي ذو القيمة العالية.
"لتجنب أزمة الانقراض هذه، يجب على مؤسسات الاتحاد الأوروبي أن تتبنى قانون استعادة الطبيعة الذي طال انتظاره والذي يتضمن هدفًا لاستعادة 25 ألف كيلومتر من الأنهار المتدفقة بحرية - وهو أمر حيوي لسمك السلمون والأسماك المهاجرة الأخرى".

وأشارت جوليا كونستانس، عالمة الأحياء في مجال الحفظ في جامعة تشارلز داروين، إلى أن "الصيد المكثف وغير المنظم بشكل عام هو على الأرجح التهديد الرئيسي الذي يؤدي إلى استنزاف "جافا ستينغارس"".

وأكدت الدراسة أن الصناعات المستفيدة من هذه الممارسات متهمة بعدم الشفافية بشأنها، إذ أن مثل هذه المواقف التي لا تعد ولا تحصى في جميع أنحاء العالم هي بالضبط ما أدى إلى مثل هذه التوقعات المحفوفة بالمخاطر بالنسبة لعدد كبير جدًا من أنواع الأسماك والكثير من الحياة على الأرض، بحسب دراسة نُشرت في مجلة ساينس أليرت العلمية.
تسجل "القائمة الحمراء" الآن أكثر من 44000 نوع على حافة الوجود حاليًا، وهذا يمثل ما يقرب من 30% من الأنواع التي قاموا بتقييمها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинская женщина несет хлеб возле школы ООН в Бурейдже в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. سكان غزة يبيعون ممتلكاتهم لمواجهة الجوع.. صور وفيديو15:11 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала