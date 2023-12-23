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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231223/مستشار-سابق-في-البنتاغون-أغلب-القادة-والضباط-بالجيش-الأوكراني-يمقتون-زيلينسكي-1084376464.html
مستشار سابق في البنتاغون: أغلب القادة والضباط بالجيش الأوكراني يمقتون زيلينسكي
مستشار سابق في البنتاغون: أغلب القادة والضباط بالجيش الأوكراني يمقتون زيلينسكي
أكد المستشار السابق بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، العقيد دوغلاس ماكجرريغور، أن معظم القادة والضباط بالجيش الأوكراني يمقتون الرئيس الأوكراني، فلاديمير... 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T02:37+0000
2023-12-23T02:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ماكجرريغور عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "زيلينسكي أصبح مثل موسيليني. لم يعد يتمتع بشعبية كبيرة في أوكرانيا، ومعظم جنرالاته وضباطه يكرهونه بالفعل. جميعهم فاسدون ونحن ندرك ذلك، لكن حتى الضباط الفاسدين يشعرون بالحرج ويريدون وضع حد لهذا الأمر".وتأتي تصريحات ماكجرريغور في ظل تقارير صحفية غربية تشير إلى وجود خلاف بين زيلينسكي وقائد الجيش الأوكراني، فاليري زالوجني، الذي أصبح يحظى بشعبية كبيرة في أوكرانيا، وقد يشكل تهديدا لزيلينسكي إذا قرر بدء حياته السياسية.وصرح زالوجني في وقت سابق بأن هناك حالة جمود على الجبهة، وأنه يستحيل على القوات الأوكرانية تحقيق أي اختراق.وذكرت وسائل إعلام، أن زيلينسكي يريد إجراء انتخابات في أوكرانيا لكنه لا يرغب في الإعلان عنها حتى يحصل على ضمانات بعدم مشاركة زالوجني فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231222/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-طول-خط-الجبهة-في-محور-دونيتسك--1084366821.html
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زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا
زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا

مستشار سابق في البنتاغون: أغلب القادة والضباط بالجيش الأوكراني يمقتون زيلينسكي

02:37 GMT 23.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أكد المستشار السابق بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، العقيد دوغلاس ماكجرريغور، أن معظم القادة والضباط بالجيش الأوكراني يمقتون الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.
موسكو - سبوتنيك. وقال ماكجرريغور عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "زيلينسكي أصبح مثل موسيليني. لم يعد يتمتع بشعبية كبيرة في أوكرانيا، ومعظم جنرالاته وضباطه يكرهونه بالفعل. جميعهم فاسدون ونحن ندرك ذلك، لكن حتى الضباط الفاسدين يشعرون بالحرج ويريدون وضع حد لهذا الأمر".
وتأتي تصريحات ماكجرريغور في ظل تقارير صحفية غربية تشير إلى وجود خلاف بين زيلينسكي وقائد الجيش الأوكراني، فاليري زالوجني، الذي أصبح يحظى بشعبية كبيرة في أوكرانيا، وقد يشكل تهديدا لزيلينسكي إذا قرر بدء حياته السياسية.
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن تموضعها على طول خط الجبهة في محور دونيتسك
أمس, 12:56 GMT
وصرح زالوجني في وقت سابق بأن هناك حالة جمود على الجبهة، وأنه يستحيل على القوات الأوكرانية تحقيق أي اختراق.
وذكرت وسائل إعلام، أن زيلينسكي يريد إجراء انتخابات في أوكرانيا لكنه لا يرغب في الإعلان عنها حتى يحصل على ضمانات بعدم مشاركة زالوجني فيها.
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