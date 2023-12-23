https://sputnikarabic.ae/20231223/مستشار-سابق-في-البنتاغون-أغلب-القادة-والضباط-بالجيش-الأوكراني-يمقتون-زيلينسكي-1084376464.html
مستشار سابق في البنتاغون: أغلب القادة والضباط بالجيش الأوكراني يمقتون زيلينسكي
مستشار سابق في البنتاغون: أغلب القادة والضباط بالجيش الأوكراني يمقتون زيلينسكي
أكد المستشار السابق بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، العقيد دوغلاس ماكجرريغور، أن معظم القادة والضباط بالجيش الأوكراني يمقتون الرئيس الأوكراني، فلاديمير... 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T02:37+0000
2023-12-23T02:37+0000
2023-12-23T02:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ماكجرريغور عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "زيلينسكي أصبح مثل موسيليني. لم يعد يتمتع بشعبية كبيرة في أوكرانيا، ومعظم جنرالاته وضباطه يكرهونه بالفعل. جميعهم فاسدون ونحن ندرك ذلك، لكن حتى الضباط الفاسدين يشعرون بالحرج ويريدون وضع حد لهذا الأمر".وتأتي تصريحات ماكجرريغور في ظل تقارير صحفية غربية تشير إلى وجود خلاف بين زيلينسكي وقائد الجيش الأوكراني، فاليري زالوجني، الذي أصبح يحظى بشعبية كبيرة في أوكرانيا، وقد يشكل تهديدا لزيلينسكي إذا قرر بدء حياته السياسية.وصرح زالوجني في وقت سابق بأن هناك حالة جمود على الجبهة، وأنه يستحيل على القوات الأوكرانية تحقيق أي اختراق.وذكرت وسائل إعلام، أن زيلينسكي يريد إجراء انتخابات في أوكرانيا لكنه لا يرغب في الإعلان عنها حتى يحصل على ضمانات بعدم مشاركة زالوجني فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231222/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-طول-خط-الجبهة-في-محور-دونيتسك--1084366821.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا
زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا
مستشار سابق في البنتاغون: أغلب القادة والضباط بالجيش الأوكراني يمقتون زيلينسكي
أكد المستشار السابق بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، العقيد دوغلاس ماكجرريغور، أن معظم القادة والضباط بالجيش الأوكراني يمقتون الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.
موسكو - سبوتنيك. وقال ماكجرريغور عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "زيلينسكي أصبح مثل موسيليني. لم يعد يتمتع بشعبية كبيرة في أوكرانيا، ومعظم جنرالاته وضباطه يكرهونه بالفعل
. جميعهم فاسدون ونحن ندرك ذلك، لكن حتى الضباط الفاسدين يشعرون بالحرج ويريدون وضع حد لهذا الأمر".
وتأتي تصريحات ماكجرريغور في ظل تقارير صحفية غربية تشير إلى وجود خلاف بين زيلينسكي وقائد الجيش الأوكراني، فاليري زالوجني، الذي أصبح يحظى بشعبية كبيرة في أوكرانيا، وقد يشكل تهديدا لزيلينسكي إذا قرر بدء حياته السياسية.
وصرح زالوجني في وقت سابق بأن هناك حالة جمود على الجبهة، وأنه يستحيل على القوات الأوكرانية تحقيق أي اختراق.
وذكرت وسائل إعلام، أن زيلينسكي يريد إجراء انتخابات في أوكرانيا لكنه لا يرغب في الإعلان عنها حتى يحصل على ضمانات بعدم مشاركة زالوجني فيها.