https://sputnikarabic.ae/20231223/مسيرات-روسية-تستهدف-قوات-مشاة-أوكرانية-منتشرة-على-سكة-حديد-قرب-أرتيوموفسك-فيديو--1084377553.html

مسيرات روسية تستهدف قوات مشاة أوكرانية منتشرة على سكة حديد قرب أرتيوموفسك... فيديو

مسيرات روسية تستهدف قوات مشاة أوكرانية منتشرة على سكة حديد قرب أرتيوموفسك... فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، مشاهد تظهر قيام مسيرات روسية باستهداف قوات مشاة أوكرانية قرب أرتيوموفسك. 23.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-23T06:00+0000

2023-12-23T06:00+0000

2023-12-23T06:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وتظهر المشاهد عمليات استهداف لمعاقل تابعة لقوات المشاة الأوكرانية قرب خط سكك حديدية في أريتومسوفك.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في اتجاه دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية، بدعم من نيران الطيران والمدفعية، بتحسين التموضع على طول خط المواجهة في مناطق معينة. وصدت 43 هجومًا لمجموعات هجومية من الفرقة "24" الآلية والجوية "79" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق شومي وبيلوغوروفكا ومارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

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روسيا, رصد عسكري