https://sputnikarabic.ae/20231224/إعلام-إسبانيا-ترفع-فيتو-ضد-مشاركة-الاتحاد-الأوروبي-بالعملية-الأمريكية-في-البحر-الأحمر-1084403000.html
إعلام: إسبانيا ترفع "فيتو" ضد مشاركة الاتحاد الأوروبي بالعملية الأمريكية في البحر الأحمر
إعلام: إسبانيا ترفع "فيتو" ضد مشاركة الاتحاد الأوروبي بالعملية الأمريكية في البحر الأحمر
ذكرت صحيفة إسبانية نقلا عن مصادر دفاعية أن إسبانيا سترفع حق النقض (الفيتو) ضد مشاركة الاتحاد الأوروبي في عملية تقودها الولايات المتحدة لحماية السفن التجارية من... 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T07:31+0000
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وقالت صحيفة "موندو": "إسبانيا سترفع حق النقض (الفيتو) عن مشاركة الاتحاد الأوروبي في مهمة البحر الأحمر، لكنها لن تشارك فيها".وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تأسيس قوة متعددة الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر وسط الهجمات المتزايدة التي تشنها جماعة "أنصار الله" اليمنية على السفن التجارية.وسبق أن حذرت جماعة "أنصار الله"، التي تسيطر على معظم ساحل اليمن على البحر الأحمر، من نيتها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها منها وعدم الاقتراب منها في البحر. وقرر عدد من شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر. كما أعلنت شركتا الطاقة "بي بي" البريطانية و"إكوينور" النرويجية عن قرار بتعليق نقل ناقلات المنتجات البترولية عبر البحر الأحمر.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على أن "العمليات ضد إسرائيل، لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة"، المستمر من الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231221/اليمن-تصعيد-أنصار-الله-بالبحر-الأحمر-يقوض-فرص-وقف-الحرب-في-اليمن--1084340223.html
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العالم, أخبار اليمن الأن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار اليمن الأن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: إسبانيا ترفع "فيتو" ضد مشاركة الاتحاد الأوروبي بالعملية الأمريكية في البحر الأحمر
ذكرت صحيفة إسبانية نقلا عن مصادر دفاعية أن إسبانيا سترفع حق النقض (الفيتو) ضد مشاركة الاتحاد الأوروبي في عملية تقودها الولايات المتحدة لحماية السفن التجارية من هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر، ولن تشارك بنفسها في العملية.
وقالت صحيفة "موندو": "إسبانيا سترفع حق النقض (الفيتو) عن مشاركة الاتحاد الأوروبي في مهمة البحر الأحمر، لكنها لن تشارك فيها".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "كونفيدنسيال" الإسبانية، أن إسبانيا منعت مشاركة الاتحاد الأوروبي في العملية الأمريكية ضد الحوثيين في البحر الأحمر.
وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تأسيس قوة متعددة الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر وسط الهجمات المتزايدة التي تشنها جماعة "أنصار الله" اليمنية على السفن التجارية.
وقال أوستن في بيان نشره البنتاغون: "أعلن اليوم إطلاق عملية حارس الازدهار، وهي مبادرة أمنية جديدة ومهمة متعددة الجنسيات، أُنشئت تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة قوة المهام المشتركة 153 التابعة لها والتي تركز على تأمين البحر الأحمر".
وسبق أن حذرت جماعة "أنصار الله"، التي تسيطر على معظم ساحل اليمن على البحر الأحمر، من نيتها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها منها وعدم الاقتراب منها في البحر. وقرر عدد من شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر. كما أعلنت شركتا الطاقة "بي بي" البريطانية و"إكوينور" النرويجية عن قرار بتعليق نقل ناقلات المنتجات البترولية عبر البحر الأحمر.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في 18 ديسمبر الجاري، تنفيذ عملية نوعية ضد سفينتين مرتبطتين بإسرائيل، مؤكدة أن عمليات استهداف السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية مستمرة.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على أن "العمليات ضد إسرائيل
، لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة"، المستمر من الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.