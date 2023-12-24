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إعلام: الولايات المتحدة توسع من حدود أراضيها في القطب الشمالي
إعلام: الولايات المتحدة توسع من حدود أراضيها في القطب الشمالي
أفادت وسائل إعلام امريكية نقلا عن وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة وسعت من حدود أراضيها، وذلك من خلال ضم الجرف القاري في القطب... 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T08:20+0000
2023-12-24T08:20+0000
العالم
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ونقلت "بلومبرغ" عن وزارة الدفاع الأمريكية: "إن الجرف القاري هو امتداد للأراضي البرية للبلاد تحت الماء وللولايات المتحدة الحق، وفقا للقانون الدولي، في حماية وإدارة الموارد والموائل الحيوية".ويشير المنشور إلى أن واشنطن تريد من خلال هذه الخطوة الحصول على المعادن اللازمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. وبالإضافة إلى ذلك، توجد حقول نفط وغاز في الجرف القاري.ويذكر أن ما يسمى بالجرف القاري الممتد يحتل منطقة تقع بشكل أساسي في القطب الشمالي وبحر بيرينغ، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية متزايدة تطالب بها كندا وروسيا أيضًا.وفي وقت سابق، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تنمية منطقة القطب الشمالي بأنها أولوية بالنسبة لروسيا، مضيفا أنه يتم تنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة بنشاط، مثل مركز بناء الهياكل البحرية ذات السعة الكبيرة لشركة "نوفاتيك". بدوره، أشار السفير المتجول لوزارة الخارجية الروسية، نيكولاي كورشونوف، إلى أن روسيا سترد على تعزيز الإمكانات العسكرية لحلف شمال الأطلسي في القطب الشمالي بمجموعة من الإجراءات، بما في ذلك التدابير الوقائية.
https://sputnikarabic.ae/20231221/هيئة-الأركان-الروسية-تكشف-عن-احتمال-نشوب-صراع-مع-الغرب-في-القطب-الشمالي-والمحيط-الهادئ-1084328242.html
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إعلام: الولايات المتحدة توسع من حدود أراضيها في القطب الشمالي

08:20 GMT 24.12.2023
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورأرخبيل فرنسوا جوزيف بمنطقة القطب الشمالي
أرخبيل فرنسوا جوزيف بمنطقة القطب الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
© Sputnik . Pavel Lvov
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أفادت وسائل إعلام امريكية نقلا عن وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة وسعت من حدود أراضيها، وذلك من خلال ضم الجرف القاري في القطب الشمالي.
ونقلت "بلومبرغ" عن وزارة الدفاع الأمريكية: "إن الجرف القاري هو امتداد للأراضي البرية للبلاد تحت الماء وللولايات المتحدة الحق، وفقا للقانون الدولي، في حماية وإدارة الموارد والموائل الحيوية".
ويشير المنشور إلى أن واشنطن تريد من خلال هذه الخطوة الحصول على المعادن اللازمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. وبالإضافة إلى ذلك، توجد حقول نفط وغاز في الجرف القاري.
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ويذكر أن ما يسمى بالجرف القاري الممتد يحتل منطقة تقع بشكل أساسي في القطب الشمالي وبحر بيرينغ، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية متزايدة تطالب بها كندا وروسيا أيضًا.
وفي وقت سابق، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تنمية منطقة القطب الشمالي بأنها أولوية بالنسبة لروسيا، مضيفا أنه يتم تنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة بنشاط، مثل مركز بناء الهياكل البحرية ذات السعة الكبيرة لشركة "نوفاتيك".
بدوره، أشار السفير المتجول لوزارة الخارجية الروسية، نيكولاي كورشونوف، إلى أن روسيا سترد على تعزيز الإمكانات العسكرية لحلف شمال الأطلسي في القطب الشمالي بمجموعة من الإجراءات، بما في ذلك التدابير الوقائية.
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