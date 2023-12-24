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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231224/إعلام-بولندا-تبدأ-حملة-داخلية-للتحقق-وجمع-الرجال-الهاربين-من-الخدمة-في-الجيش-الأوكراني-1084401441.html
إعلام: بولندا تبدأ حملة داخلية للتحقق وجمع الرجال الهاربين من الخدمة في الجيش الأوكراني
إعلام: بولندا تبدأ حملة داخلية للتحقق وجمع الرجال الهاربين من الخدمة في الجيش الأوكراني
أفاد صحفي بولندي بأن بلاده تعتزم اتخاذ اجراءات خاصة للتحقق من المواطنين الأوكرانيين الموجودين على أراضيها في حال كانوا مطلوبين للخدمة العسكرية أو تم استدعائهم... 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T06:09+0000
2023-12-24T06:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وكتب الصحفي البولندي، لوكاس فارزيها، على صفحته الخاصة في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "ستبدأ بولندا، كجزء من مساعدتها لأوكرانيا، في التحقق من المواطنين الأوكرانيين الهاربين من الخدمة العسكرية والموجودين على أراضيها، على الرغم من القرار غير الإنساني من السلطات البولندية".وفي وقت سابق، أعلن البرلمان الأوكراني أنه سيقدم في العام الجديد مشروع قانون بشأن تعبئة الرجال في الخارج.وفي هذا الصدد، فإن الأوكرانيين سيتلقون استدعاءات وسيخضعون لإجراءات التعبئة القياسية، وأولئك الذين يرفضون العودة إلى أوكرانيا سيعاقبون وفقًا للقانون.وخسرت القوات الأوكرانية، منذ إطلاقها ما أسمته بـ"الهجوم المضاد" المزعوم، الكثير من قواتها البشرية، ودمرت القوات الروسية عددا كبيرا من المقاتلات الأوكرانية والدبابات التي أرسلها الغرب إلى نظام كييف، على رأسها "ليوبارد 2" الألمانية وعددا كبيرا من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى المدافع الذاتية الحركة.
https://sputnikarabic.ae/20231224/خبير-يكشف-عن-تخبط-وخوف-غربي-من-المواجهة-المباشرة-مع-روسيا-1084401163.html
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العالم
العالم

إعلام: بولندا تبدأ حملة داخلية للتحقق وجمع الرجال الهاربين من الخدمة في الجيش الأوكراني

06:09 GMT 24.12.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورالوضع على حدود أوكرانيا و بولندا - اللاجئون الأوكرانيون، 26 فبراير 2022
الوضع على حدود أوكرانيا و بولندا - اللاجئون الأوكرانيون، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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أفاد صحفي بولندي بأن بلاده تعتزم اتخاذ اجراءات خاصة للتحقق من المواطنين الأوكرانيين الموجودين على أراضيها في حال كانوا مطلوبين للخدمة العسكرية أو تم استدعائهم إلى الجيش في أوكرانيا.
وكتب الصحفي البولندي، لوكاس فارزيها، على صفحته الخاصة في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "ستبدأ بولندا، كجزء من مساعدتها لأوكرانيا، في التحقق من المواطنين الأوكرانيين الهاربين من الخدمة العسكرية والموجودين على أراضيها، على الرغم من القرار غير الإنساني من السلطات البولندية".
جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير يكشف عن تخبط وخوف غربي من المواجهة المباشرة مع روسيا
05:23 GMT
وفي وقت سابق، أعلن البرلمان الأوكراني أنه سيقدم في العام الجديد مشروع قانون بشأن تعبئة الرجال في الخارج.
وفي هذا الصدد، فإن الأوكرانيين سيتلقون استدعاءات وسيخضعون لإجراءات التعبئة القياسية، وأولئك الذين يرفضون العودة إلى أوكرانيا سيعاقبون وفقًا للقانون.
وخسرت القوات الأوكرانية، منذ إطلاقها ما أسمته بـ"الهجوم المضاد" المزعوم، الكثير من قواتها البشرية، ودمرت القوات الروسية عددا كبيرا من المقاتلات الأوكرانية والدبابات التي أرسلها الغرب إلى نظام كييف، على رأسها "ليوبارد 2" الألمانية وعددا كبيرا من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى المدافع الذاتية الحركة.
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Военнослужащий ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 05:52 GMT
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