https://sputnikarabic.ae/20231224/إعلام-بولندا-تبدأ-حملة-داخلية-للتحقق-وجمع-الرجال-الهاربين-من-الخدمة-في-الجيش-الأوكراني-1084401441.html
إعلام: بولندا تبدأ حملة داخلية للتحقق وجمع الرجال الهاربين من الخدمة في الجيش الأوكراني
إعلام: بولندا تبدأ حملة داخلية للتحقق وجمع الرجال الهاربين من الخدمة في الجيش الأوكراني
أفاد صحفي بولندي بأن بلاده تعتزم اتخاذ اجراءات خاصة للتحقق من المواطنين الأوكرانيين الموجودين على أراضيها في حال كانوا مطلوبين للخدمة العسكرية أو تم استدعائهم... 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T06:09+0000
2023-12-24T06:09+0000
2023-12-24T06:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وكتب الصحفي البولندي، لوكاس فارزيها، على صفحته الخاصة في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "ستبدأ بولندا، كجزء من مساعدتها لأوكرانيا، في التحقق من المواطنين الأوكرانيين الهاربين من الخدمة العسكرية والموجودين على أراضيها، على الرغم من القرار غير الإنساني من السلطات البولندية".وفي وقت سابق، أعلن البرلمان الأوكراني أنه سيقدم في العام الجديد مشروع قانون بشأن تعبئة الرجال في الخارج.وفي هذا الصدد، فإن الأوكرانيين سيتلقون استدعاءات وسيخضعون لإجراءات التعبئة القياسية، وأولئك الذين يرفضون العودة إلى أوكرانيا سيعاقبون وفقًا للقانون.وخسرت القوات الأوكرانية، منذ إطلاقها ما أسمته بـ"الهجوم المضاد" المزعوم، الكثير من قواتها البشرية، ودمرت القوات الروسية عددا كبيرا من المقاتلات الأوكرانية والدبابات التي أرسلها الغرب إلى نظام كييف، على رأسها "ليوبارد 2" الألمانية وعددا كبيرا من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى المدافع الذاتية الحركة.
https://sputnikarabic.ae/20231224/خبير-يكشف-عن-تخبط-وخوف-غربي-من-المواجهة-المباشرة-مع-روسيا-1084401163.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: بولندا تبدأ حملة داخلية للتحقق وجمع الرجال الهاربين من الخدمة في الجيش الأوكراني
أفاد صحفي بولندي بأن بلاده تعتزم اتخاذ اجراءات خاصة للتحقق من المواطنين الأوكرانيين الموجودين على أراضيها في حال كانوا مطلوبين للخدمة العسكرية أو تم استدعائهم إلى الجيش في أوكرانيا.
وكتب الصحفي البولندي، لوكاس فارزيها، على صفحته الخاصة في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "ستبدأ بولندا، كجزء من مساعدتها لأوكرانيا، في التحقق من المواطنين الأوكرانيين الهاربين من الخدمة العسكرية والموجودين على أراضيها، على الرغم من القرار غير الإنساني من السلطات البولندية".
وفي وقت سابق، أعلن البرلمان الأوكراني أنه سيقدم في العام الجديد مشروع قانون بشأن تعبئة الرجال في الخارج.
وفي هذا الصدد، فإن الأوكرانيين سيتلقون استدعاءات وسيخضعون لإجراءات التعبئة القياسية، وأولئك الذين يرفضون العودة إلى أوكرانيا سيعاقبون وفقًا للقانون.
وخسرت القوات الأوكرانية، منذ إطلاقها ما أسمته بـ"الهجوم المضاد" المزعوم، الكثير من قواتها البشرية، ودمرت القوات الروسية عددا كبيرا من المقاتلات الأوكرانية والدبابات التي أرسلها الغرب إلى نظام كييف، على رأسها "ليوبارد 2" الألمانية وعددا كبيرا من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى المدافع الذاتية الحركة.