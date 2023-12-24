https://sputnikarabic.ae/20231224/إعلام-نتنياهو-منع-هجوما-وشيكا-على-لبنان-1084402856.html

إعلام: نتنياهو منع هجوما وشيكا على لبنان

إعلام: نتنياهو منع هجوما وشيكا على لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مصادر خاصة، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، منع هجوماً على لبنان في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 24.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-24T07:22+0000

2023-12-24T07:22+0000

2023-12-24T07:22+0000

العالم

طوفان الأقصى

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جاء ذلك بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، تعليقا على ما تم تداوله في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بشأن قيام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإقناع نتنياهو بعدم مهاجمة "حزب الله" خشية وقوع حرب إقليمية.وبحسب مصادر الصحيفة، فإن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي، وعدداً آخر من كبار المسؤولين في المستوى الأمني الإسرائيلي، دعموا فكرة شنّ هجوم على لبنان، لاعتقادهم أنه سيحدث تغييراً استراتيجياً، ويغيّر خريطة التهديدات الموجهة إلى إسرائيل.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توتراً وتبادلاً متقطعاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، والتي راح ضحيتها حتى الآن قرابة 20 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة نحو 50 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 في المئة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.

https://sputnikarabic.ae/20231223/عبد-اللهيان-رفضنا-طلب-واشنطن-بشأن-حث-أنصار-الله-على-وقف-عملياتها-ضد-إسرائيل-1084399159.html

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العالم, طوفان الأقصى