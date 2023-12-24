https://sputnikarabic.ae/20231224/إيران-تحذر-إسرائيل-من-رد-لا-تتوقعه-في-الممرات-المائية-الدولية-1084416497.html

إيران تحذر إسرائيل من "رد لا تتوقعه" في الممرات المائية الدولية

إيران تحذر إسرائيل من "رد لا تتوقعه" في الممرات المائية الدولية

حذرت إيران، اليوم الأحد، من أن "أي تحرك إسرائيلي يهدد أمن طهران القومي في الممرات المائية الدولية سيقابل برد لا تتوقعه". 24.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-24T14:26+0000

2023-12-24T14:26+0000

2023-12-24T14:26+0000

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

أخبار إيران

إيران

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0d/1065025736_0:10:1350:769_1920x0_80_0_0_0103823c9ddd7e018cd5683eb1951d72.jpg

وقال مسؤول إيراني، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إن "اتهامات إسرائيل لبلاده باستهداف السفن بالمسيّرات كذب، وهدفها سياسي"، مضيفًا أن "فكرة إنشاء تحالف دولي في البحر الأحمر وباب المندب ستعقّد الأوضاع وتعمّق عدم الاستقرار".وتابع: "طهران قالت لواشنطن صراحة إننا لسنا إطفائي حرائق، ولا نصدر أوامر لحلفائنا في محور المقاومة"، مشيرًا إلى أن "عمليات حركة أنصار الله في اليمن هي نتيجة للموقف الأمريكي الداعم بالكامل لإسرائيل".وكان متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أفاد في وقت سابق اليوم، بأن اتخاذ فصائل المقاومة إجراءات لمواجهة المصالح الإسرائيلية في المنطقة، أمر طبيعي، بعد تزايد نسبة الكراهية العالمية تجاهها.وقال كنعاني، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "على الكيان الصهيوني أن يدرك أن الجرائم التي ارتكبها رفعت من نسبة الكراهية العالمية تجاهه، ومن الطبيعي أن تُظهر شعوب العالم كراهيتها تجاه هذه الكيان".وتابع: "كما أنه من الطبيعي أن يكون لدى فصائل المقاومة إجراءات لمواجهة المصالح الإسرائيلية في المنطقة".وأضاف: "الاتهامات الإسرائيلية لإيران تأتي في إطار أهداف سياسية، وهدف إظهار مظلوميته وحرف الرأي العام عن الجرائم التي يرتكبها في غزة، وهي اتهامات لا تعنينا ولا تمت لنا بصلة".وتستهدف جماعة "أنصار الله" اليمنية سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.كما أعلنت "أنصار الله" منع السفن المتجهة إلى إسرائيل من المرور في البحر الأحمر، في حال لم يدخل إلى قطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء، محذرةً السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية، واعتبرت أي سفينة تتجه إلى إسرائيل "هدفًا مشروعًا".وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر، يضم 10 بلدان من بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.

https://sputnikarabic.ae/20231224/إيران-أمريكا-تسعى-للخروج-من-حرب-غزة-بشكل-يحفظ-كرامتها-1084402709.html

https://sputnikarabic.ae/20231211/وزيرا-خارجية-إيران-وروسيا-يبحثان-هاتفيا-العلاقات-الثنائية-والوضع-في-غزة-1083993976.html

أخبار إيران

إيران

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار إيران, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم