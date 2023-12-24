https://sputnikarabic.ae/20231224/إيران-تكشف-عن-صاروخ-استراتيجي-ضخم-بمدى-1000-كيلومتر-صور--1084406657.html
إيران تكشف عن صاروخ استراتيجي ضخم بمدى 1000 كيلومتر... صور
إيران تكشف عن صاروخ استراتيجي ضخم بمدى 1000 كيلومتر... صور
كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، عن أسلحة إيرانية جديدة على رأسها صاروخ استراتيجي ضخم من فئة صواريخ كروز. 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T09:55+0000
2023-12-24T09:55+0000
2023-12-24T10:08+0000
رصد عسكري
إيران
أخبار إيران
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وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، فقد تم الكشف عن هذه الأسلحة، صباح اليوم الأحد، من قبل البحرية الإيرانية بحضور قائد الجيش الإيراني اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، في المنطقة الثالثة للقوات البحرية الإيرانية.وتظهر الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية صاروخا ضخما، من منظومة صواريخ كروز الاستراتيجية "طلائيه".بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف عن منظومة "نصير" الصاروخية، بالإضافة إلى أول مروحية متخصصة في الحرب الإلكترونية، أول مروحية لجمع المعلومات.كما تم الكشف عن منظومات صواريخ "بحر- بحر" مجنحة، ومسيّرة "سنجر" الانتحارية، ومدمرة "جماران"، ومنظومة متخصصة بالكشف عن الضفادع البشرية.وبحسب الوكالة الإيرانية، فقد تم إلحاق جزء من هذه المنظومات التي تم كشف النقاب عنها اليوم، إلى الأسطول الجنوبي والمنطقة الثالثة للبحرية الإيرانية.
إيران
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, إيران, أخبار إيران
رصد عسكري, إيران, أخبار إيران
إيران تكشف عن صاروخ استراتيجي ضخم بمدى 1000 كيلومتر... صور
09:55 GMT 24.12.2023 (تم التحديث: 10:08 GMT 24.12.2023)
كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، عن أسلحة إيرانية جديدة على رأسها صاروخ استراتيجي ضخم من فئة صواريخ كروز.
وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية
، فقد تم الكشف عن هذه الأسلحة، صباح اليوم الأحد، من قبل البحرية الإيرانية بحضور قائد الجيش الإيراني اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، في المنطقة الثالثة للقوات البحرية الإيرانية.
وتظهر الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية صاروخا ضخما، من منظومة صواريخ كروز الاستراتيجية "طلائيه".
بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف عن منظومة "نصير" الصاروخية، بالإضافة إلى أول مروحية متخصصة في الحرب الإلكترونية، أول مروحية لجمع المعلومات.
وأشار قائد سلاح البحرية في الجيش الايراني، الأدميرال شهرام إيراني، في تصريحات لقناة "الخبر"، إلى انضمام المنظومة الصاروخية الذكية البالغ مداها أكثر من 1000 کیلومتر إلى هذه الإنجازات، وبإمكان هذه الصواريخ ضرب الأهداف التي تحددها لها المنظومة في العمليات، وقال إن "صاروخ كروز "نصير" البحري الذي يبلغ مداه أكثر من 100 کیلومتر وهو ذكي تماما ویتميز بقوة کبيرة للغاية في العمليات التدميرية، ويمكن نصبه على القواعد التي تطلق الصواريخ، حيث تم نصبه اليوم على قاذفة الصواريخ في ميناء كنارك".
كما تم الكشف عن منظومات صواريخ "بحر- بحر" مجنحة، ومسيّرة "سنجر" الانتحارية، ومدمرة "جماران"، ومنظومة متخصصة بالكشف عن الضفادع البشرية.
وبحسب الوكالة الإيرانية، فقد تم إلحاق جزء من هذه المنظومات التي تم كشف النقاب عنها اليوم، إلى الأسطول الجنوبي والمنطقة الثالثة للبحرية الإيرانية.