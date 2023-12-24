https://sputnikarabic.ae/20231224/اسم-من-القرآن-أطلقه-عناصر-حماس-على-فتاة-إسرائيلية-فيديو--1084419729.html
اسم من القرآن أطلقه عناصر "حماس" على فتاة إسرائيلية... فيديو
اسم من القرآن أطلقه عناصر "حماس" على فتاة إسرائيلية... فيديو
روت أسيرتان إسرائيليتان كانتا في غزة، وأُفرج عنهما بموجب صفقة تبادل الأسرى أثناء الهدنة الإنسانية المؤقتة، عن الأوقات التي مرت عليهما طيلة 5 أسابيع في القطاع. 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T16:02+0000
2023-12-24T16:02+0000
2023-12-24T16:39+0000
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وتحدثت الأسيرة "أجام" ووالدتها "حين"، خلال لقاء تلفزيوني، عن الاحترام وحسن المعاملة الذي نالتاه من قبل عناصر "حماس" خلال فترة الأسر.وقالت "أجام": "المرأة بالنسبة لهم مقدسة، هناك تعامل كالملكة".وأضافت "حين" أن أفراد المقاومة أطلقوا على أجام "اسما جميلا، اسم عربي جميل جدا، وهو سلسبيل"،وأُعجبت أجام بالاسم، وقالت: "هذا يعني الماء، مذكور في القرآن، ماء حلو هكذا، يا لها من صدفة، اسمي في إسرائيل هو أجام، ومعناه بحيرة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
اسم من القرآن أطلقه عناصر "حماس" على فتاة إسرائيلية... فيديو
16:02 GMT 24.12.2023 (تم التحديث: 16:39 GMT 24.12.2023)
روت أسيرتان إسرائيليتان كانتا في غزة، وأُفرج عنهما بموجب صفقة تبادل الأسرى أثناء الهدنة الإنسانية المؤقتة، عن الأوقات التي مرت عليهما طيلة 5 أسابيع في القطاع.
وتحدثت الأسيرة "أجام" ووالدتها "حين"، خلال لقاء تلفزيوني، عن الاحترام وحسن المعاملة الذي نالتاه من قبل عناصر "حماس" خلال فترة الأسر.
وقالت "أجام": "المرأة بالنسبة لهم مقدسة، هناك تعامل كالملكة".
وأضافت "حين" أن أفراد المقاومة أطلقوا على أجام "اسما جميلا، اسم عربي جميل جدا، وهو سلسبيل"،
وأُعجبت أجام بالاسم، وقالت: "هذا يعني الماء، مذكور في القرآن، ماء حلو هكذا، يا لها من صدفة، اسمي في إسرائيل هو أجام، ومعناه بحيرة".