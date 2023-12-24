عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231224/اسم-من-القرآن-أطلقه-عناصر-حماس-على-فتاة-إسرائيلية-فيديو--1084419729.html
اسم من القرآن أطلقه عناصر "حماس" على فتاة إسرائيلية... فيديو
اسم من القرآن أطلقه عناصر "حماس" على فتاة إسرائيلية... فيديو
روت أسيرتان إسرائيليتان كانتا في غزة، وأُفرج عنهما بموجب صفقة تبادل الأسرى أثناء الهدنة الإنسانية المؤقتة، عن الأوقات التي مرت عليهما طيلة 5 أسابيع في القطاع. 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T16:02+0000
2023-12-24T16:39+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/18/1084420853_0:99:663:472_1920x0_80_0_0_83e1a26788679069ea87d354c2eb12ac.png
وتحدثت الأسيرة "أجام" ووالدتها "حين"، خلال لقاء تلفزيوني، عن الاحترام وحسن المعاملة الذي نالتاه من قبل عناصر "حماس" خلال فترة الأسر.وقالت "أجام": "المرأة بالنسبة لهم مقدسة، هناك تعامل كالملكة".وأضافت "حين" أن أفراد المقاومة أطلقوا على أجام "اسما جميلا، اسم عربي جميل جدا، وهو سلسبيل"،وأُعجبت أجام بالاسم، وقالت: "هذا يعني الماء، مذكور في القرآن، ماء حلو هكذا، يا لها من صدفة، اسمي في إسرائيل هو أجام، ومعناه بحيرة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/18/1084420853_0:37:663:534_1920x0_80_0_0_1f9a6f676cbca1ba88554e31e7010763.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

اسم من القرآن أطلقه عناصر "حماس" على فتاة إسرائيلية... فيديو

16:02 GMT 24.12.2023 (تم التحديث: 16:39 GMT 24.12.2023)
© Photo / Twitter/thawbetأسيرتان إسرائيليتان سابقتان لدى "حماس"
أسيرتان إسرائيليتان سابقتان لدى حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
© Photo / Twitter/thawbet
تابعنا عبر
روت أسيرتان إسرائيليتان كانتا في غزة، وأُفرج عنهما بموجب صفقة تبادل الأسرى أثناء الهدنة الإنسانية المؤقتة، عن الأوقات التي مرت عليهما طيلة 5 أسابيع في القطاع.
وتحدثت الأسيرة "أجام" ووالدتها "حين"، خلال لقاء تلفزيوني، عن الاحترام وحسن المعاملة الذي نالتاه من قبل عناصر "حماس" خلال فترة الأسر.
وقالت "أجام": "المرأة بالنسبة لهم مقدسة، هناك تعامل كالملكة".
وأضافت "حين" أن أفراد المقاومة أطلقوا على أجام "اسما جميلا، اسم عربي جميل جدا، وهو سلسبيل"،
وأُعجبت أجام بالاسم، وقالت: "هذا يعني الماء، مذكور في القرآن، ماء حلو هكذا، يا لها من صدفة، اسمي في إسرائيل هو أجام، ومعناه بحيرة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала