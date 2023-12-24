https://sputnikarabic.ae/20231224/اكتشاف-فراشة-غامضة-في-أوروبا-1084415721.html
اكتشاف فراشة "غامضة" في أوروبا
اكتشاف فراشة "غامضة" في أوروبا
من المعروف أن قشريات الأجنحة الأوروبية، التي تضم الفراشات والعث، تضم نحو 11 ألف نوع وتعتبر مدروسة جيدًا. ومع ذلك، فإن اكتشاف جنس وأنواع جديدة ضمن عائلة عثة... 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T13:49+0000
2023-12-24T13:49+0000
2023-12-24T13:49+0000
مجتمع
علوم
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تعد العثة، التي أطلق عليها اسم "Mirlatia arcuata"، من قبل فريق بحث من ألمانيا والنمسا والمملكة المتحدة، واحدة من أبرز الاكتشافات في "Lepidoptera" في العقود الأخيرة.جسم غامض عمره عقودفي أوائل الثمانينيات، قام عالم الحشرات النمساوي الهاوي، روبرت هنتشوليك، بجمع ثلاث عينات من أنواع العث في جنوب دالماتيا في كرواتيا، والتي تم دمجها في مجموعته أو منحها لزملائه دون تحديد هويتها. وبعد عقود، تم بيع المجموعة إلى توني ماير، وهو باحث هاوٍ آخر من النمسا، الذي لاحظ على الفور الحشرة غير العادية التي تميزت عن جميع الأنواع الأوروبية المعروفة، ولا يمكن حتى تخصيصها لجنس معروف.وفي عام 2022، تم تشكيل فريق بحثي للتعرف على هذه العثة الغامضة، وتم وصفها أخيرًا كجنس ونوع جديد في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني 2023. وأطلق عليها اسم "Mirlatia arcuata"، حيث Mirlatia هي مجموع كلمتين لاتينيتين. والتي تُترجم بشكل فضفاض على أنها "إحداث مفاجأة"، في إشارة إلى الاكتشاف المفاجئ لهذه العثة الجديدة الغريبة.تكيفها مع البرديقول: "من المحتمل أن تكون Mirlatia عبارة عن نوع يتكيف مع البرد وينشط في فصل الشتاء ويجب البحث عنه في منتصف الشتاء".تم تجاهل فرضية الإدخال من القارات الأخرى من قبل مؤلفي الدراسة لعدة أسباب. قام أكسل هاوسمان، من مجموعة علم الحيوان في ميونيخ، بفحص جميع العث المعروف من المناطق الباردة في نصف الكرة الشمالي والجنوبي ولم يتمكن من تحديد نوع مماثل من هذه المناطق.أسئلة كثيرة، إجابات قليلةعلى الرغم من كل الجهود، لم يتم توضيح العلاقات بين هذا الجنس والأنواع الجديدة بشكل نهائي. حتى التعيين إلى فصيلة "Larentiinae" الفرعية ليس آمنًا تمامًا ويعتمد على بعض الميزات مثل تعرق الجناح. تشير البيانات الوراثية الأولية من الباركود COI للميتوكوندريا، بالإضافة إلى خصائص عضو طبلة الأذن (العضو السمعي)، إلى موقع منهجي مستقل إلى حد كبير لهذا النوع. مزيد من التحقيقات في الجينوم بأكمله يمكن أن توفر المزيد من الوضوح.وبحسب صحيفة "scitechdaily"، فإنه لا يُعرف سوى القليل عن بيولوجيا هذا النوع الجديد، بصرف النظر عن حقيقة أن موطنه المعروف يتكون من بيئات حيوية صخرية ساحلية مع نباتات البحر الأبيض المتوسط.وفي مارس 2022، بدأ عالم حرشفيات الأجنحة السلوفيني، ستان جومبوك، بحثًا شاملاً، لكن تبين أنه لم ينجح. من الممكن أن يكون موسم طيران العثة قد انتهى بالفعل بسبب ارتفاع درجة حرارة المناخ.
https://sputnikarabic.ae/20231224/دراسة-الأشخاص-الذين-يقلقون-على-صحتهم-يموتون-مبكرا--1084411812.html
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علوم
اكتشاف فراشة "غامضة" في أوروبا
من المعروف أن قشريات الأجنحة الأوروبية، التي تضم الفراشات والعث، تضم نحو 11 ألف نوع وتعتبر مدروسة جيدًا. ومع ذلك، فإن اكتشاف جنس وأنواع جديدة ضمن عائلة عثة Geometrid، يشير إلى أنه لا يزال هناك الكثير لنتعلمه.
تعد العثة، التي أطلق عليها اسم "Mirlatia arcuata"، من قبل فريق بحث من ألمانيا والنمسا والمملكة المتحدة، واحدة من أبرز الاكتشافات في "Lepidoptera" في العقود الأخيرة.
في أوائل الثمانينيات، قام عالم الحشرات النمساوي الهاوي، روبرت هنتشوليك، بجمع ثلاث عينات من أنواع العث في جنوب دالماتيا في كرواتيا، والتي تم دمجها في مجموعته أو منحها لزملائه دون تحديد هويتها. وبعد عقود، تم بيع المجموعة إلى توني ماير، وهو باحث هاوٍ آخر من النمسا، الذي لاحظ على الفور الحشرة غير العادية التي تميزت عن جميع الأنواع الأوروبية المعروفة، ولا يمكن حتى تخصيصها لجنس معروف.
تم الاتصال بالجامع لتقديم المزيد من المعلومات، وتبين أنه تم تسليم عينة من الذكر والأنثى من النوع نفسه إلى جامع آخر توفي منذ ذلك الحين. وأعيد اكتشاف العينة الأنثوية عام 2015، ضمن مجموعة متحف التاريخ الطبيعي في فيينا، فيما ظل مكان العينة الأخرى مجهولاً. أخيرًا تم تقديم الذكر الفريد إلى متاحف الولاية الفيدرالية التيرولينية بواسطة توني ماير.
وفي عام 2022، تم تشكيل فريق بحثي للتعرف على هذه العثة الغامضة، وتم وصفها أخيرًا كجنس ونوع جديد في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني 2023. وأطلق عليها اسم "Mirlatia arcuata"، حيث Mirlatia هي مجموع كلمتين لاتينيتين. والتي تُترجم بشكل فضفاض على أنها "إحداث مفاجأة"، في إشارة إلى الاكتشاف المفاجئ لهذه العثة الجديدة الغريبة.
قد يبدو من غير المرجح اكتشاف مثل هذه الأنواع الكبيرة والمميزة من العث في منطقة مستكشفة جيدًا مثل جنوب كرواتيا. ومع ذلك، وفقًا للباحث بيتر هويمر، من متاحف ولاية تيرول (فردينانديوم)، الذي شارك في الدراسة، فقد كان هناك القليل من الأبحاث التي أجريت في تلك المنطقة خلال موسم طيران العثة في مارس/ آذار.
يقول: "من المحتمل أن تكون Mirlatia عبارة عن نوع يتكيف مع البرد وينشط في فصل الشتاء ويجب البحث عنه في منتصف الشتاء".
تم تجاهل فرضية الإدخال من القارات الأخرى من قبل مؤلفي الدراسة لعدة أسباب. قام أكسل هاوسمان، من مجموعة علم الحيوان في ميونيخ، بفحص جميع العث المعروف من المناطق الباردة في نصف الكرة الشمالي والجنوبي ولم يتمكن من تحديد نوع مماثل من هذه المناطق.
أسئلة كثيرة، إجابات قليلة
على الرغم من كل الجهود، لم يتم توضيح العلاقات بين هذا الجنس والأنواع الجديدة بشكل نهائي. حتى التعيين إلى فصيلة "Larentiinae" الفرعية ليس آمنًا تمامًا ويعتمد على بعض الميزات مثل تعرق الجناح. تشير البيانات الوراثية الأولية من الباركود COI للميتوكوندريا، بالإضافة إلى خصائص عضو طبلة الأذن (العضو السمعي)، إلى موقع منهجي مستقل إلى حد كبير لهذا النوع. مزيد من التحقيقات في الجينوم بأكمله يمكن أن توفر المزيد من الوضوح.
وبحسب صحيفة "scitechdaily"، فإنه لا يُعرف سوى القليل عن بيولوجيا هذا النوع الجديد، بصرف النظر عن حقيقة أن موطنه المعروف يتكون من بيئات حيوية صخرية ساحلية مع نباتات البحر الأبيض المتوسط.
وفي مارس 2022، بدأ عالم حرشفيات الأجنحة السلوفيني، ستان جومبوك، بحثًا شاملاً، لكن تبين أنه لم ينجح. من الممكن أن يكون موسم طيران العثة قد انتهى بالفعل بسبب ارتفاع درجة حرارة المناخ.