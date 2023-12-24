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https://sputnikarabic.ae/20231224/البحر-يبتلع-خرطوم-الفيل-الشهير-ورأس-الملكة-في-خطر-فيديو-1084410620.html
البحر يبتلع "خرطوم الفيل" الشهير و"رأس الملكة" في خطر... فيديو
البحر يبتلع "خرطوم الفيل" الشهير و"رأس الملكة" في خطر... فيديو
صدم المواطنون في تايوان بانهيار إحدى أجمل المعالم الطبيعية وأشهر التشكيلات الصخرية الفريدة التي عرفت باسم "صخرة خرطوم الفيل". 24.12.2023, سبوتنيك عربي
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وسجل انهيار صخرة "خرطوم الفيل" ((Elephant Trunk Rock) وسقوطها في البحر بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول، وفقًا لمكتب مقاطعة نيو تايبيه رويفانغ.واكتسب هذا التكوين الصخري الفريد شهرة واسعة بسبب شكله الغريب الذي يشبه خرطوم الفيل إلى حد كبير جدا.وأغلقت السلطات هذا المعلم الفريد أمام الزوار منذ عام 2010، بسبب مخاطر سقوطه نتيجة عوامل التآكل وانهيار أحجاره.وتتموضع هذه الصخرة الفريدة على شريط ضيق من اليابسة يطلق عليه اسم "Shen’ao" يبعد نحو 10 كيلومترات من منطقة جيوفين السياحية الشهيرة شمال شرق تايبيه.بالإضافة إلى ذلك، تتعرض الصخرة الشهيرة في حديقة "Yehliu " التي تحمل اسم "رأس الملكة" (Queen’s Head)، للمخاطر نفسها أيضا بسبب الحت والتعرية.وأكدت وكالة الأنباء المركزية التايوانية، أن محيط "رأس الملكة" التي استمدت اسمها من شبهها بالرأس، الآن يبلغ أقل من 120 سنتيمترًا، ويزداد نحافة مما يهدد بسقوطه.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

البحر يبتلع "خرطوم الفيل" الشهير و"رأس الملكة" في خطر... فيديو

11:41 GMT 24.12.2023 (تم التحديث: 11:56 GMT 24.12.2023)
© Photo / wikipedia/Sky_xeصخرة خرطوم الفيل الشهيرة
صخرة خرطوم الفيل الشهيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
© Photo / wikipedia/Sky_xe
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صدم المواطنون في تايوان بانهيار إحدى أجمل المعالم الطبيعية وأشهر التشكيلات الصخرية الفريدة التي عرفت باسم "صخرة خرطوم الفيل".
وسجل انهيار صخرة "خرطوم الفيل" ((Elephant Trunk Rock) وسقوطها في البحر بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول، وفقًا لمكتب مقاطعة نيو تايبيه رويفانغ.
واكتسب هذا التكوين الصخري الفريد شهرة واسعة بسبب شكله الغريب الذي يشبه خرطوم الفيل إلى حد كبير جدا.
وأغلقت السلطات هذا المعلم الفريد أمام الزوار منذ عام 2010، بسبب مخاطر سقوطه نتيجة عوامل التآكل وانهيار أحجاره.

واعتبر الأستاذ في قسم علوم الأرض في جامعة تايوان الوطنية، شين تشوان تشو، في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية، أنه "من الطبيعي" أن تنهار الصخرة لأنّها تأثرت بمياه البحر والرياح بصورة مستمرة.

وتتموضع هذه الصخرة الفريدة على شريط ضيق من اليابسة يطلق عليه اسم "Shen’ao" يبعد نحو 10 كيلومترات من منطقة جيوفين السياحية الشهيرة شمال شرق تايبيه.
بالإضافة إلى ذلك، تتعرض الصخرة الشهيرة في حديقة "Yehliu " التي تحمل اسم "رأس الملكة" (Queen’s Head)، للمخاطر نفسها أيضا بسبب الحت والتعرية.
وأكدت وكالة الأنباء المركزية التايوانية، أن محيط "رأس الملكة" التي استمدت اسمها من شبهها بالرأس، الآن يبلغ أقل من 120 سنتيمترًا، ويزداد نحافة مما يهدد بسقوطه.
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