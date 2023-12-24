https://sputnikarabic.ae/20231224/التونسيون-ينتخبون-ممثليهم-في-المجالس-المحلية-1084404917.html

التونسيون ينتخبون ممثليهم في المجالس المحلية

التونسيون ينتخبون ممثليهم في المجالس المحلية

افتتحت مراكز الاقتراع في تونس، اليوم الأحد، أبوابها لاستقبال الناخبين لاختيار ممثليهم في انتخابات المجالس المحلية، التي تجرى للمرة الأولى. 24.12.2023, سبوتنيك عربي

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وحسبما أفادت مراسلة "سبوتنيك"، بدأ التصويت في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (07 بتوقيت غرينيتش)، على أن تُغلق في السادسة مساء.ويشارك في هذه الانتخابات أكثر من 7 آلاف مرشح.فيما بلغ عدد الناخبين في السجل الانتخابي 9 ملايين و80 ألفاً و987 ناخبا، منهم 51.1% من الإناث و48.9% من الذكور، بحسب بيانات هيئة الانتخابات.وخصصت هيئة الانتخابات 2155 دائرة انتخابية، حيث تجري هذه العملية الانتخابية وسط مراقبة أمنية مشددة، لتأمين مراكز التصويت والفرز في كل أنحاء تونس.ووفقا لمراسلتنا، ستفضي هذه الانتخابات لتكوين 279 مجلسا محليا ستكون الركيزة الأولى لتشكيل المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وصولا إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم وهو ما يمثل غرفة برلمانية ثانية.

https://sputnikarabic.ae/20231217/قبل-أسبوع-من-موعدها-دعوات-مكثفة-لمقاطعة-الانتخابات-المحلية-في-تونس-1084206900.html

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