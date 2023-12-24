https://sputnikarabic.ae/20231224/الجيش-الأوكراني-لا-نعلم-مكان-العثور-على-500-ألف-شخص-لتعبئتهم-1084413235.html
الجيش الأوكراني: لا نعلم أين نعثر على 500 ألف شخص لتعبئتهم
الجيش الأوكراني: لا نعلم أين نعثر على 500 ألف شخص لتعبئتهم
أعلن اللواء في القوات المسلحة الأوكرانية، دميتري مارشينكو، نفاد المتطوعين الذين أرادوا الانضمام طوعا إلى صفوف الجيش، لافتًا أنه من الصعب إيجاد مواطنين جدد... 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T12:28+0000
2023-12-24T12:28+0000
2023-12-24T12:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال مارشينكو خلال مقابلة مع وكالة ألمانية، إنه مقابل 100 جندي فقدوا في الجبهة، سيتم تعبئة 20 شخصا فقط، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن موقفه إيجابي تجاه مقترح خفض الحد الأقصى لسن التجنيد من 27 إلى 25 عاما.وأضاف أنه "لا داعي لتغطية الفتحات في الجبهة بالنساء عندما يكثر الرجال".ووفقا لمارشينكو، فإن القوات الأوكرانية وسط نقص كارثي في الذخيرة، تستعد لتطوير السيناريوهات الأسوأ لنفسها في عام 2024.وقال مارشينكو: "كان هذا العام صعباً، كما أظهر العام الماضي، فلا فائدة من وضع توقعات الآن لن أكشف عن سر عسكري إذا قلت إننا نفتقر بشدة إلى قذائف المدفعية". وبحسب مارشينكو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية تستعد بالفعل لتطوير السيناريوهات الأسوأ في ساحة المعركة في عام 2024، مشيرًا إلى أن هناك العديد من هذه السيناريوهات، مضيفًا بالقول: "نحن نستعد لأسوأ السيناريوهات".
https://sputnikarabic.ae/20231224/برلمانية-أوروبية-أوكرانيا-لن-تجد-المجد-في-القبور-ووقعت-بخدعة-غربية-1084405216.html
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العالم
الجيش الأوكراني: لا نعلم أين نعثر على 500 ألف شخص لتعبئتهم
12:28 GMT 24.12.2023 (تم التحديث: 12:32 GMT 24.12.2023)
أعلن اللواء في القوات المسلحة الأوكرانية، دميتري مارشينكو، نفاد المتطوعين الذين أرادوا الانضمام طوعا إلى صفوف الجيش، لافتًا أنه من الصعب إيجاد مواطنين جدد لديهم النية للانضمام في هذه الأوضاع.
وقال مارشينكو خلال مقابلة مع وكالة ألمانية، إنه مقابل 100 جندي فقدوا في الجبهة، سيتم تعبئة 20 شخصا فقط، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن موقفه إيجابي تجاه مقترح خفض الحد الأقصى لسن التجنيد من 27 إلى 25 عاما.
وأضاف أنه "لا داعي لتغطية الفتحات في الجبهة بالنساء عندما يكثر الرجال".
ووفقا لمارشينكو، فإن القوات الأوكرانية وسط نقص كارثي في الذخيرة، تستعد لتطوير السيناريوهات الأسوأ لنفسها في عام 2024.
وقال مارشينكو: "كان هذا العام صعباً، كما أظهر العام الماضي، فلا فائدة من وضع توقعات الآن لن أكشف عن سر عسكري إذا قلت إننا نفتقر بشدة إلى قذائف المدفعية".
وبحسب مارشينكو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية تستعد بالفعل لتطوير السيناريوهات الأسوأ في ساحة المعركة في عام 2024، مشيرًا إلى أن هناك العديد من هذه السيناريوهات، مضيفًا بالقول: "نحن نستعد لأسوأ السيناريوهات".