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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231224/الجيش-الأوكراني-لا-نعلم-مكان-العثور-على-500-ألف-شخص-لتعبئتهم-1084413235.html
الجيش الأوكراني: لا نعلم أين نعثر على 500 ألف شخص لتعبئتهم
الجيش الأوكراني: لا نعلم أين نعثر على 500 ألف شخص لتعبئتهم
أعلن اللواء في القوات المسلحة الأوكرانية، دميتري مارشينكو، نفاد المتطوعين الذين أرادوا الانضمام طوعا إلى صفوف الجيش، لافتًا أنه من الصعب إيجاد مواطنين جدد... 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T12:28+0000
2023-12-24T12:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال مارشينكو خلال مقابلة مع وكالة ألمانية، إنه مقابل 100 جندي فقدوا في الجبهة، سيتم تعبئة 20 شخصا فقط، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن موقفه إيجابي تجاه مقترح خفض الحد الأقصى لسن التجنيد من 27 إلى 25 عاما.وأضاف أنه "لا داعي لتغطية الفتحات في الجبهة بالنساء عندما يكثر الرجال".ووفقا لمارشينكو، فإن القوات الأوكرانية وسط نقص كارثي في ​​الذخيرة، تستعد لتطوير السيناريوهات الأسوأ لنفسها في عام 2024.وقال مارشينكو: "كان هذا العام صعباً، كما أظهر العام الماضي، فلا فائدة من وضع توقعات الآن لن أكشف عن سر عسكري إذا قلت إننا نفتقر بشدة إلى قذائف المدفعية". وبحسب مارشينكو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية تستعد بالفعل لتطوير السيناريوهات الأسوأ في ساحة المعركة في عام 2024، مشيرًا إلى أن هناك العديد من هذه السيناريوهات، مضيفًا بالقول: "نحن نستعد لأسوأ السيناريوهات".
https://sputnikarabic.ae/20231224/برلمانية-أوروبية-أوكرانيا-لن-تجد-المجد-في-القبور-ووقعت-بخدعة-غربية-1084405216.html
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الجيش الأوكراني: لا نعلم أين نعثر على 500 ألف شخص لتعبئتهم

12:28 GMT 24.12.2023 (تم التحديث: 12:32 GMT 24.12.2023)
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أعلن اللواء في القوات المسلحة الأوكرانية، دميتري مارشينكو، نفاد المتطوعين الذين أرادوا الانضمام طوعا إلى صفوف الجيش، لافتًا أنه من الصعب إيجاد مواطنين جدد لديهم النية للانضمام في هذه الأوضاع.
وقال مارشينكو خلال مقابلة مع وكالة ألمانية، إنه مقابل 100 جندي فقدوا في الجبهة، سيتم تعبئة 20 شخصا فقط، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن موقفه إيجابي تجاه مقترح خفض الحد الأقصى لسن التجنيد من 27 إلى 25 عاما.
وأضاف أنه "لا داعي لتغطية الفتحات في الجبهة بالنساء عندما يكثر الرجال".
الاتحاد الأوروبي، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
برلمانية أوروبية: أوكرانيا "لن تجد المجد في القبور" ووقعت بخدعة غربية
08:54 GMT
ووفقا لمارشينكو، فإن القوات الأوكرانية وسط نقص كارثي في ​​الذخيرة، تستعد لتطوير السيناريوهات الأسوأ لنفسها في عام 2024.
وقال مارشينكو: "كان هذا العام صعباً، كما أظهر العام الماضي، فلا فائدة من وضع توقعات الآن لن أكشف عن سر عسكري إذا قلت إننا نفتقر بشدة إلى قذائف المدفعية".
وبحسب مارشينكو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية تستعد بالفعل لتطوير السيناريوهات الأسوأ في ساحة المعركة في عام 2024، مشيرًا إلى أن هناك العديد من هذه السيناريوهات، مضيفًا بالقول: "نحن نستعد لأسوأ السيناريوهات".
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Военнослужащий ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:44 GMT
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