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https://sputnikarabic.ae/20231224/الخارجية-الروسية-موسكو-تقدم-المساعدات-الإنسانية-والسياسية-للفلسطينيين-1084422557.html
الخارجية الروسية: موسكو تقدم المساعدات الإنسانية والسياسية للفلسطينيين
الخارجية الروسية: موسكو تقدم المساعدات الإنسانية والسياسية للفلسطينيين
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن المساعدة السياسية التي تقدمها روسيا لحل الأزمة في قطاع غزة ليست ذات طبيعة رسمية. 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T18:02+0000
2023-12-24T18:02+0000
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وقالت زاخاروفا إن "المساعدة السياسية التي تقدمها موسكو على الساحة الدولية وفي مجلس الأمن الدولي ليست رسمية، وتهدف إلى حل الأزمة في قطاع غزة".وأشارت زاخاروفا، خلال مقابلة مع قناة "الميادين"، إلى أن روسيا تقدم المساعدات الإنسانية والسياسية للفلسطينيين في قطاع غزة.وأكدت أن الأطفال الفلسطينيين في غزة بحاجة إلى مساعدة حقيقية بالأفعال، وليس مجرد أقوال.يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفًا متواصلاً على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
https://sputnikarabic.ae/20231224/نتنياهو-يعلن-توسيع-العمليات-العسكرية-في-قطاع-غزة-1084421832.html
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طوفان الأقصى, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

الخارجية الروسية: موسكو تقدم المساعدات الإنسانية والسياسية للفلسطينيين

18:02 GMT 24.12.2023
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
© Sputnik . Alexei Maishev
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن المساعدة السياسية التي تقدمها روسيا لحل الأزمة في قطاع غزة ليست ذات طبيعة رسمية.
وقالت زاخاروفا إن "المساعدة السياسية التي تقدمها موسكو على الساحة الدولية وفي مجلس الأمن الدولي ليست رسمية، وتهدف إلى حل الأزمة في قطاع غزة".
وأشارت زاخاروفا، خلال مقابلة مع قناة "الميادين"، إلى أن روسيا تقدم المساعدات الإنسانية والسياسية للفلسطينيين في قطاع غزة.
وأكدت أن الأطفال الفلسطينيين في غزة بحاجة إلى مساعدة حقيقية بالأفعال، وليس مجرد أقوال.
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
نتنياهو يعلن توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة
17:27 GMT
يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفًا متواصلاً على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
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Военнослужащий ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:38 GMT
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