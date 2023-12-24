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https://sputnikarabic.ae/20231224/الدعم-السريع-تؤكد-أنها-ستتعامل-بحزم-مع-كل-من-يتعرض-لأمن-وحقوق-المواطنين-السودانيين-1084419210.html
"الدعم السريع" تؤكد أنها ستتعامل بحزم مع كل من يتعرض لأمن وحقوق المواطنين السودانيين
"الدعم السريع" تؤكد أنها ستتعامل بحزم مع كل من يتعرض لأمن وحقوق المواطنين السودانيين
نددت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الأحد، "بالانتهاكات التي يتعرض لها المواطن السوداني في مناطق سيطرتها من جانب بعض المسلحين"، مؤكدة أنها سوف تتعامل... 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T15:43+0000
2023-12-24T15:43+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
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وشددت الدعم السريع، في بيان لها، "عدم تهاونها مع أي انتهاكات أو تفلتات ضد المدنيين الأبرياء"، مؤكدة "ضرورة توفير الحماية لهم بالتنسيق مع اللجان المجتمعية في مناطق سيطرتها".وكشفت عن "رصدها قوة مسلحة تعمل على نهب وإرهاب المواطنين وسرقة ممتلكاتهم جار تتبعها والتعامل معها"، مشيرةً إلى أن "قيادة الدعم السريع وجهت بالتعامل الصارم مع أي متفلت بين القوات وتقديمه لمحكمة ميدان فورية".واندلعت، منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة في السودان، وكان الطرفان قد اتفقا مرات عدة على وقف إطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20231223/السودان-الدعم-السريع-تضع-شرطا-لإجراء-لقاء-مع-البرهان-1084378665.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

"الدعم السريع" تؤكد أنها ستتعامل بحزم مع كل من يتعرض لأمن وحقوق المواطنين السودانيين

15:43 GMT 24.12.2023
© AP Photo / Hussein Mallaقوات الدعم السريع في السودان
قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / Hussein Malla
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نددت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الأحد، "بالانتهاكات التي يتعرض لها المواطن السوداني في مناطق سيطرتها من جانب بعض المسلحين"، مؤكدة أنها سوف تتعامل بصرامة مع يتعرض لحقوق وممتلكات المواطنين.
وشددت الدعم السريع، في بيان لها، "عدم تهاونها مع أي انتهاكات أو تفلتات ضد المدنيين الأبرياء"، مؤكدة "ضرورة توفير الحماية لهم بالتنسيق مع اللجان المجتمعية في مناطق سيطرتها".
وكشفت عن "رصدها قوة مسلحة تعمل على نهب وإرهاب المواطنين وسرقة ممتلكاتهم جار تتبعها والتعامل معها"، مشيرةً إلى أن "قيادة الدعم السريع وجهت بالتعامل الصارم مع أي متفلت بين القوات وتقديمه لمحكمة ميدان فورية".
قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي) - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
السودان... "الدعم السريع" تضع شرطا لإجراء لقاء مع البرهان
أمس, 06:43 GMT
واندلعت، منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة في السودان، وكان الطرفان قد اتفقا مرات عدة على وقف إطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
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Военнослужащий ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:38 GMT
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