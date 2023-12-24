https://sputnikarabic.ae/20231224/الدفاع-التركية-تعلن-تحييد-30-مسلحا-من-حزب-العمال-الكردستاني-شمال-العراق-1084421124.html

الدفاع التركية تعلن تحييد 30 مسلحا من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

الدفاع التركية تعلن تحييد 30 مسلحا من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أفاد وزير الدفاع الوطني التركي، يشار غولر، بأنه خلال العمليات الخاصة التي بدأت ليل السبت شمالي العراق، تم تحييد 30 مسلحا من حزب العمال الكردستاني المحظور في... 24.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-24T16:42+0000

2023-12-24T16:42+0000

2023-12-24T16:55+0000

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وبحسب بيان الخدمة الصحفية للإدارة العسكرية: "أعلن الوزير يشار غولر أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم بعد الهجمات في منطقة عملية قلعة المخلب ارتفع إلى 30".ومساء يوم السبت، قُتل ستة جنود أتراك شمالي العراق، في هجوم شنه مسلحو حزب العمال الكردستاني. والسبت، قُتل ستة جنود آخرين في اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني، في منطقة عملية قلعة المخلب، بحسب وزارة الدفاع التركية.وأعلنت وزارة الدفاع التركية عمليات عسكرية شمالي العراق، ضد حزب العمال الكردستاني، بعد مقتل اثني عشر من جنوده. توجهت القيادة العليا لوزارة الدفاع الوطني التركية، اليوم الأحد، إلى الحدود مع العراق.وفي وقت سابق، بحسب بيان وزارة الدفاع التركية، قال غولر، إنه "عقب تحييد 13 إرهابيًا أمس السبت، تم تحييد 12 آخرين في العمليات الجوية التي تستهدف الإرهابيين شمالي سوريا والعراق".ووفقا لبيان الدفاع التركية، "أدار غولر العمليات الجوية التي أسفرت عن تدمير 29 هدفًا إرهابيًا شمالي العراق وسوريا".

https://sputnikarabic.ae/20231224/الجيش-التركي-تحييد-25-عنصرا-من-حزب-العمال-الكردستاني-في-العراق-وسوريا-خلال-يومين-1084405693.html

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أخبار تركيا اليوم, العالم, إقليم كردستان العراق