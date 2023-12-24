https://sputnikarabic.ae/20231224/الصحة-الفلسطينية-ارتفاع-عدد-ضحايا-الحرب-الإسرائيلية-على-غزة-إلى-20-ألفا-و424-قتيلا-1084412417.html
ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 20 ألفا و424 قتيلا
ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 20 ألفا و424 قتيلا
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي. 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T12:08+0000
2023-12-24T12:08+0000
2023-12-24T12:24+0000
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وذكرت الوزارة في بيان أن "عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 20424 شهيدا و54036 مصابا".وأضافت أن "166 شهيدا و384 إصابة في قطاع غزة خلال الـ 24 الساعة الماضية".وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، مقتل 8 عسكريين خلال معارك أمس في قطاع غزة.وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، بلغ إجمالي عدد القتلى في صفوفه منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 485 قتيلا.يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
https://sputnikarabic.ae/20231223/مدير-منظمة-الصحة-العالمية-سكان-غزة-يبيعون-ممتلكاتهم-لمواجهة-الجوع-1084384304.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 20 ألفا و424 قتيلا
12:08 GMT 24.12.2023 (تم التحديث: 12:24 GMT 24.12.2023)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وذكرت الوزارة في بيان أن "عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 20424 شهيدا و54036 مصابا".
وأضافت أن "166 شهيدا و384 إصابة في قطاع غزة
خلال الـ 24 الساعة الماضية".
وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، مقتل 8 عسكريين خلال معارك أمس في قطاع غزة.
وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي
، بلغ إجمالي عدد القتلى في صفوفه منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 485 قتيلا.
يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل
قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.