https://sputnikarabic.ae/20231224/القسام-تعلن-استهداف-قوة-كبيرة-ومقتل-ضابط-إسرائيلي-برتبة-رائد-1084417460.html
"القسام" تعلن استهداف قوة كبيرة ومقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد
"القسام" تعلن استهداف قوة كبيرة ومقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، استهداف قوة إسرائيلية من 10 جنود. 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T14:44+0000
2023-12-24T14:44+0000
2023-12-24T15:04+0000
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وقالت "القسام"، في بيان نشرته على "تلغرام"، أن مقاتليها استهدفوا "قوة إسرائيلية خاصة مكونة من 10 جنود تحصنوا داخل مبنى في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح".وفي وقت سابق من اليوم، جاء في بيان "القسام" عبر قناتها على "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة متوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، وأكد مجاهدونا مقتل 6 جنود صهاينة وإصابة آخرين".وفي السياق نفسه، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن أصعب ما يواجه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة هو "الأنفاق"، فهو أكبر تحد يواجهه في غزة منذ بداية القتال البري، في السابع والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
https://sputnikarabic.ae/20231224/القسام-تعلن-تفجير-عبوة-بقوة-إسرائيلية-راجلة-في-حجر-الديك--1084413840.html
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طوفان الأقصى, العالم العربي, غزة, قطاع غزة
طوفان الأقصى, العالم العربي, غزة, قطاع غزة
"القسام" تعلن استهداف قوة كبيرة ومقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد
14:44 GMT 24.12.2023 (تم التحديث: 15:04 GMT 24.12.2023)
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، استهداف قوة إسرائيلية من 10 جنود.
وقالت "القسام"، في بيان نشرته على "تلغرام"، أن مقاتليها استهدفوا "قوة إسرائيلية خاصة مكونة من 10 جنود تحصنوا داخل مبنى في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح".
وكشفت "القسام" في بيان آخر، أن مقاتليها تمكنوا من "قنص 3 جنود صهاينة أحدهم برتبة رائد في حي القصاصيب في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة".
وفي وقت سابق من اليوم، جاء في بيان "القسام" عبر قناتها على "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة متوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، وأكد مجاهدونا مقتل 6 جنود صهاينة وإصابة آخرين".
واليوم أعلنت "كتائب القسام" في بيان:" أنها "استهدفت دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة".
وفي السياق نفسه، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن أصعب ما يواجه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة هو "الأنفاق"، فهو أكبر تحد يواجهه في غزة منذ بداية القتال البري، في السابع والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.