عربي
"سرايا القدس" تعلن قصف تمركز للقوات الإسرائيلية قرب "إسناد صوفا"... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231224/القسام-تعلن-استهداف-قوة-كبيرة-ومقتل-ضابط-إسرائيلي-برتبة-رائد-1084417460.html
"القسام" تعلن استهداف قوة كبيرة ومقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد
"القسام" تعلن استهداف قوة كبيرة ومقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، استهداف قوة إسرائيلية من 10 جنود. 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T14:44+0000
2023-12-24T15:04+0000
طوفان الأقصى
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083649943_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f5babae8b26156b0fb03cff9e02ae42.jpg
وقالت "القسام"، في بيان نشرته على "تلغرام"، أن مقاتليها استهدفوا "قوة إسرائيلية خاصة مكونة من 10 جنود تحصنوا داخل مبنى في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح".وفي وقت سابق من اليوم، جاء في بيان "القسام" عبر قناتها على "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة متوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، وأكد مجاهدونا مقتل 6 جنود صهاينة وإصابة آخرين".وفي السياق نفسه، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن أصعب ما يواجه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة هو "الأنفاق"، فهو أكبر تحد يواجهه في غزة منذ بداية القتال البري، في السابع والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
https://sputnikarabic.ae/20231224/القسام-تعلن-تفجير-عبوة-بقوة-إسرائيلية-راجلة-في-حجر-الديك--1084413840.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083649943_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_223355a6cd993dd7c23234e51b45115b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, العالم العربي, غزة, قطاع غزة
طوفان الأقصى, العالم العربي, غزة, قطاع غزة

"القسام" تعلن استهداف قوة كبيرة ومقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد

14:44 GMT 24.12.2023 (تم التحديث: 15:04 GMT 24.12.2023)
© AFP 2023 / John Macdougallتظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023.
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
© AFP 2023 / John Macdougall
تابعنا عبر
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، استهداف قوة إسرائيلية من 10 جنود.
وقالت "القسام"، في بيان نشرته على "تلغرام"، أن مقاتليها استهدفوا "قوة إسرائيلية خاصة مكونة من 10 جنود تحصنوا داخل مبنى في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح".

وكشفت "القسام" في بيان آخر، أن مقاتليها تمكنوا من "قنص 3 جنود صهاينة أحدهم برتبة رائد في حي القصاصيب في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، جاء في بيان "القسام" عبر قناتها على "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة متوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، وأكد مجاهدونا مقتل 6 جنود صهاينة وإصابة آخرين".

واليوم أعلنت "كتائب القسام" في بيان:" أنها "استهدفت دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة".

وفي السياق نفسه، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن أصعب ما يواجه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة هو "الأنفاق"، فهو أكبر تحد يواجهه في غزة منذ بداية القتال البري، في السابع والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
"القسام" تعلن تفجير عبوة بقوة إسرائيلية راجلة في حجر الديك
13:00 GMT
يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала