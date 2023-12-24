https://sputnikarabic.ae/20231224/القسام-تعلن-استهداف-قوة-كبيرة-ومقتل-ضابط-إسرائيلي-برتبة-رائد-1084417460.html

"القسام" تعلن استهداف قوة كبيرة ومقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد

"القسام" تعلن استهداف قوة كبيرة ومقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، استهداف قوة إسرائيلية من 10 جنود. 24.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-24T14:44+0000

2023-12-24T14:44+0000

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وقالت "القسام"، في بيان نشرته على "تلغرام"، أن مقاتليها استهدفوا "قوة إسرائيلية خاصة مكونة من 10 جنود تحصنوا داخل مبنى في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح".وفي وقت سابق من اليوم، جاء في بيان "القسام" عبر قناتها على "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة متوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، وأكد مجاهدونا مقتل 6 جنود صهاينة وإصابة آخرين".وفي السياق نفسه، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن أصعب ما يواجه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة هو "الأنفاق"، فهو أكبر تحد يواجهه في غزة منذ بداية القتال البري، في السابع والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

https://sputnikarabic.ae/20231224/القسام-تعلن-تفجير-عبوة-بقوة-إسرائيلية-راجلة-في-حجر-الديك--1084413840.html

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