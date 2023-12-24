https://sputnikarabic.ae/20231224/القسام-تعلن-تفجير-عبوة-بقوة-إسرائيلية-راجلة-في-حجر-الديك--1084413840.html
"القسام" تعلن تفجير عبوة بقوة إسرائيلية راجلة في حجر الديك
"القسام" تعلن تفجير عبوة بقوة إسرائيلية راجلة في حجر الديك
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، أنها فجرت عبوة مضادة للأفراد بقوة إسرائيلية راجلة متوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع... 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T13:00+0000
2023-12-24T13:00+0000
2023-12-24T13:17+0000
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وجاء في بيان "القسام" عبر قناتها على "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة متوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة وأكد مجاهدونا مقتل 6 جنود صهاينة وإصابة آخرين".وفي بيان لاحق، أعلنت "كتائب القسام" أنها "استهدفت دبابتي ميركافا صهيونتين بقذائف "الياسين 105" على مشارف منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة".وفي السياق نفسه، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن أصعب ما يواجه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة هو "الأنفاق"، فهو أكبر تحد تواجهه في غزة منذ بداية القتال البري في السابع والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 22 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
https://sputnikarabic.ae/20231224/إعلام-إسرائيلي-يكشف-أخطر-ما-يواجه-جيش-بلاده-في-غزة-منذ-بدء-الحرب-ويصف-المعارك-بـالصعبة-1084412801.html
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طوفان الأقصى, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
"القسام" تعلن تفجير عبوة بقوة إسرائيلية راجلة في حجر الديك
13:00 GMT 24.12.2023 (تم التحديث: 13:17 GMT 24.12.2023)
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، أنها فجرت عبوة مضادة للأفراد بقوة إسرائيلية راجلة متوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.
وجاء في بيان "القسام" عبر قناتها على "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة متوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة وأكد مجاهدونا مقتل 6 جنود صهاينة وإصابة آخرين".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت "كتائب القسام" في بيان عبر قناتها على "تلغرام" أنها "استهدفت دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة".
وفي بيان لاحق، أعلنت "كتائب القسام" أنها "استهدفت دبابتي ميركافا صهيونتين بقذائف "الياسين 105" على مشارف منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة".
وفي السياق نفسه، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن أصعب ما يواجه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة هو "الأنفاق"، فهو أكبر تحد تواجهه في غزة منذ بداية القتال البري في السابع والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة
، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 22 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.