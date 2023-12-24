https://sputnikarabic.ae/20231224/القسام-تعلن-مقتل-48-جنديا-إسرائيليا-وتدمير-35-آلية-عسكرية-خلال-الأيام-الـ4-الماضية-1084423088.html
"القسام" تعلن مقتل 48 جنديا إسرائيليا وتدمير 35 آلية عسكرية خلال الأيام الـ4 الماضية
"القسام" تعلن مقتل 48 جنديا إسرائيليا وتدمير 35 آلية عسكرية خلال الأيام الـ4 الماضية
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأحد، أن مقاتليها حيدوا 48 جنديًا إسرائيليًا ودمروا 35 آلية عسكرية إسرائيلية، خلال الأيام الـ4... 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T18:34+0000
2023-12-24T18:34+0000
2023-12-24T18:34+0000
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وقال المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، في بيان عبر "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام خلال الـ 4 أيام الماضية من تدمير 35 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وأكد مجاهدونا قتل 48 جنديًا صهيونيًا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة".وتابع البيان أنه تم تنفيذ "6 عمليات قنص استهدفت جنود العدو، كما دكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ القصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية".يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفًا متواصلاً على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
https://sputnikarabic.ae/20231224/نتنياهو-يعلن-توسيع-العمليات-العسكرية-في-قطاع-غزة-1084421832.html
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طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
"القسام" تعلن مقتل 48 جنديا إسرائيليا وتدمير 35 آلية عسكرية خلال الأيام الـ4 الماضية
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأحد، أن مقاتليها حيدوا 48 جنديًا إسرائيليًا ودمروا 35 آلية عسكرية إسرائيلية، خلال الأيام الـ4 الماضية.
وقال المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، في بيان عبر "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام خلال الـ 4 أيام الماضية من تدمير 35 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وأكد مجاهدونا قتل 48 جنديًا صهيونيًا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة".
وأضاف البيان أنه تم "تنفيذ 24 مهمة عسكرية تم فيها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد، والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم، وتم تفخيخ نفقين في وحدة "يهلوم" وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال.
وتابع البيان أنه تم تنفيذ "6 عمليات قنص استهدفت جنود العدو، كما دكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ القصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية".
يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة
، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفًا متواصلاً على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.