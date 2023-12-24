https://sputnikarabic.ae/20231224/القوات-الروسية-تدمر-آليتين-أوكرانيتين-على-محور-كوبيانسك-1084408450.html

القوات الروسية تدمر آليتين أوكرانيتين على محور كوبيانسك

القوات الروسية تدمر آليتين أوكرانيتين على محور كوبيانسك

دمرت القوات الروسية، اليوم الأحد، شاحنة صغيرة وناقلة جند تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك. 24.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-24T10:46+0000

2023-12-24T10:46+0000

2023-12-24T10:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083010076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8b096fbebcc732cf0b23d04e000ced87.jpg

وقالت وزاة الدفاع الروسية: "تم اكتشاف المعدات العسكرية، التي خبأها مقاتلو القوات المسلحة الأوكرانية في مزرعة غابات في اتجاه كوبيانسك، من قبل أطقم الطائرات دون طيار التابعة لوحدة الاستطلاع التابعة للواء البنادق الآلية، وتم نقل إحداثيات الأهداف عبر الاتصالات إلى مركز التحكم".وتابعت: "المقاتلون الأوكرانيون استخدموا المعدات العسكرية لتوصيل الذخيرة والأغذية إلى مواقعهم".وقال قائد الفصيل الذي يحمل علامة النداء "باندا": "نحن نضرب باستمرار معدات العدو وقوته البشرية. بسبب الخسائر الكبيرة في المركبات المدرعة، يضطر الجنود الأوكرانيون إلى نقل حمولتهم، بما في ذلك، في السيارات العادية التي لا تتمتع بالحماية وغالباً ما تتعثر على الطرق الميدانية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231224/مشاهد-لما-تفعله-مسيرة-روسية-صغيرة-بدبابة-أوكرانية-ضخمة-فيديو-1084407859.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا