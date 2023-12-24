https://sputnikarabic.ae/20231224/القوات-الروسية-تستهدف-المعدات-العسكرية-الأوكرانية-بالقرب-من-كوبيانسك-1084400903.html

القوات الروسية تستهدف المعدات العسكرية الأوكرانية بالقرب من كوبيانسك

القوات الروسية تستهدف المعدات العسكرية الأوكرانية بالقرب من كوبيانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، أن قوات مجموعة "الغرب" التابعة للجيش الروسي تمكنت من تدمير معدات ووسيلة نقل عسكرية أوكرانية على محور كوبيانسك. 24.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-24T05:14+0000

2023-12-24T05:14+0000

2023-12-24T05:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن قوات من الحرس الأول التابع لمجموعة "الغرب" دمرت شاحنة نقل عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك، مضيفة أن "الطائرات المسيرة الروسية اكتشفت المعدات العسكرية التي كانت تخبئها القوات المسلحة الأوكرانية داخل منطقة الغابات في المنطقة العسكرية الشمالية".وتابع البيان أنه تم نقل إحداثيات الأهداف إلى نقطة المراقبة عبر الاتصالات، وعلى الفور وصلت مجموعة عسكرية مضادة للدبابات إلى موقع إطلاق النار واستهدفت شاحنة النقل العسكرية للعدو.وأوضحت الوزارة أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت الشاحنة العسكرية لتوصيل الذخيرة والمواد الغذائية إلى مواقعها.وفي هذا الصدد، قال قائد المجموعة: "نحن نستهدف باستمرار معدات العدو وقوته البشرية وبسبب الخسائر الكبيرة في المركبات المدرعة، يضطر الأوكرانيون إلى نقل حمولتهم، بما في ذلك في المركبات العادية التي لا تتمتع بالحماية وغالباً ما تتعطل على الطرق الميدانية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

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