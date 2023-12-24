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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231224/القوات-الروسية-تستهدف-5-ألوية-أوكرانية-على-محور-زابوروجيه-عاجل-1084409017.html
القوات الروسية تضرب 5 ألوية أوكرانية على محور زابوروجيه
القوات الروسية تضرب 5 ألوية أوكرانية على محور زابوروجيه
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية في اتجاه زابوروجيه ضربت 5 ألوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T10:44+0000
2023-12-24T11:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "في اتجاه زابوروجيه، ألحقت القوات الروسية، بدعم من المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، خسائر في القوة البشرية ومعدات الألوية 33 و117 و118 الآلية واللواء 128 للهجوم الجبلي، واللواء 71، التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رابوتينوي وفيربوفوي وزيربيانكي وميرنوي في مقاطعة زابوروجيه".وتابعت: "في اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "الغرب" بالتعاون مع المدفعية والطيران بإطلاق النار على تجمعات القوة البشرية التابعة للواء الهجومي المحمول جواً رقم 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوميخيلوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231224/مشاهد-لما-تفعله-مسيرة-روسية-صغيرة-بدبابة-أوكرانية-ضخمة-فيديو-1084407859.html
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روسيا

القوات الروسية تضرب 5 ألوية أوكرانية على محور زابوروجيه

10:44 GMT 24.12.2023 (تم التحديث: 11:41 GMT 24.12.2023)
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية في اتجاه زابوروجيه ضربت 5 ألوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية: "في اتجاه زابوروجيه، ألحقت القوات الروسية، بدعم من المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، خسائر في القوة البشرية ومعدات الألوية 33 و117 و118 الآلية واللواء 128 للهجوم الجبلي، واللواء 71، التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رابوتينوي وفيربوفوي وزيربيانكي وميرنوي في مقاطعة زابوروجيه".

وأضافت: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 70 جنديًا بين قتيل وجريح، ومركبة قتالية مدرعة، وثلاث مركبات، بالإضافة إلى مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" في هذا الاتجاه".

وتابعت: "في اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "الغرب" بالتعاون مع المدفعية والطيران بإطلاق النار على تجمعات القوة البشرية التابعة للواء الهجومي المحمول جواً رقم 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوميخيلوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".

وبحسب بيان الدفاع، "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 110 جنديا وشاحنتين صغيرتين ومدفعية "إم 109" "بالادين" أمريكية الصنع، و"أكاسيا" و"غفوزديكا".

منتدى أرميا 2020 في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة تي-72 بي3 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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10:23 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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Военнослужащий ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:02 GMT
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