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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231224/القوات-الروسية-تسقط-4-مقاتلات-أوكرانية-من-طراز-سو-27-وسو-24--عاجل-1084408899.html
القوات الروسية تسقط 4 مقاتلات أوكرانية من طراز "سو-27" و"سو-24"
القوات الروسية تسقط 4 مقاتلات أوكرانية من طراز "سو-27" و"سو-24"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية نجحت في إسقاط 4 طائرات تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبيتروفسك. 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T10:40+0000
2023-12-24T11:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة أن "️أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أربع طائرات أوكرانية: ثلاث طائرات من طراز "سو-27" وواحدة من طراز "سو-24" تابعة لسلاح الجو الأوكراني عند بلدتي شيروكوي وأوداروفكا في مقاطعة زابوروجيه وعند بلدة غريغوروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وأضاف البيان أن القوات الروسية في اتجاه خيرسون ألحقت خسائر بالقوات الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 80 عسكريا أوكرانيا. وجاء في بيان الوزارة: "في محور خيرسون، ونتيجة لعمليات وحدات من القوات الروسية ونيران المدفعية، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 80 عسكريًا وثلاث مركبات". وفقًا للإدارة العسكرية الروسية، خلال المعركة، تمت إصابة مدفع ذاتي الدفع أمريكي الصنع من طراز"إم 109 بالادان"، ومدافع هاوتزر "مستا-بي"، ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا"، ومدافع هاوتزر "دي-30".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231224/القوات-الروسية-تدمر-آليتين-أوكرانيتين-على-محور-كوبيانسك-1084408450.html
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روسيا

القوات الروسية تسقط 4 مقاتلات أوكرانية من طراز "سو-27" و"سو-24"

10:40 GMT 24.12.2023 (تم التحديث: 11:10 GMT 24.12.2023)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية نجحت في إسقاط 4 طائرات تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبيتروفسك.
وجاء في بيان الوزارة أن "️أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أربع طائرات أوكرانية: ثلاث طائرات من طراز "سو-27" وواحدة من طراز "سو-24" تابعة لسلاح الجو الأوكراني عند بلدتي شيروكوي وأوداروفكا في مقاطعة زابوروجيه وعند بلدة غريغوروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وأضاف البيان أن القوات الروسية في اتجاه خيرسون ألحقت خسائر بالقوات الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 80 عسكريا أوكرانيا.
جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - شميل أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر آليتين أوكرانيتين على محور كوبيانسك
10:46 GMT
وجاء في بيان الوزارة: "في محور خيرسون، ونتيجة لعمليات وحدات من القوات الروسية ونيران المدفعية، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 80 عسكريًا وثلاث مركبات".
وفقًا للإدارة العسكرية الروسية، خلال المعركة، تمت إصابة مدفع ذاتي الدفع أمريكي الصنع من طراز"إم 109 بالادان"، ومدافع هاوتزر "مستا-بي"، ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا"، ومدافع هاوتزر "دي-30".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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Военнослужащий ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:02 GMT
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