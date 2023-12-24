https://sputnikarabic.ae/20231224/القوات-الروسية-تسقط-4-مقاتلات-أوكرانية-من-طراز-سو-27-وسو-24--عاجل-1084408899.html

القوات الروسية تسقط 4 مقاتلات أوكرانية من طراز "سو-27" و"سو-24"

القوات الروسية تسقط 4 مقاتلات أوكرانية من طراز "سو-27" و"سو-24"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية نجحت في إسقاط 4 طائرات تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبيتروفسك. 24.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-24T10:40+0000

2023-12-24T10:40+0000

2023-12-24T11:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان الوزارة أن "️أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أربع طائرات أوكرانية: ثلاث طائرات من طراز "سو-27" وواحدة من طراز "سو-24" تابعة لسلاح الجو الأوكراني عند بلدتي شيروكوي وأوداروفكا في مقاطعة زابوروجيه وعند بلدة غريغوروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وأضاف البيان أن القوات الروسية في اتجاه خيرسون ألحقت خسائر بالقوات الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 80 عسكريا أوكرانيا. وجاء في بيان الوزارة: "في محور خيرسون، ونتيجة لعمليات وحدات من القوات الروسية ونيران المدفعية، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 80 عسكريًا وثلاث مركبات". وفقًا للإدارة العسكرية الروسية، خلال المعركة، تمت إصابة مدفع ذاتي الدفع أمريكي الصنع من طراز"إم 109 بالادان"، ومدافع هاوتزر "مستا-بي"، ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا"، ومدافع هاوتزر "دي-30".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231224/القوات-الروسية-تدمر-آليتين-أوكرانيتين-على-محور-كوبيانسك-1084408450.html

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