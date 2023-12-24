https://sputnikarabic.ae/20231224/الكنيست-الإسرائيلي-يعقد-جلسة-خاصة-بشأن-ملف-المحتجزين-لدى-حماس-بمشاركة-نتنياهو-1084419533.html

الكنيست الإسرائيلي يعقد جلسة خاصة بشأن ملف المحتجزين لدى "حماس" بمشاركة نتنياهو

الكنيست الإسرائيلي يعقد جلسة خاصة بشأن ملف المحتجزين لدى "حماس" بمشاركة نتنياهو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن البرلمان (الكنيست) سيعقد، غدًا الاثنين، جلسة خاصة لبحث ملف المحتجزين أو الرهائن الإسرائيليين لدى "حماس". 24.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-24T15:50+0000

2023-12-24T15:50+0000

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وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن البرلمان الإسرائيلي سيعقد، في تمام الرابعة من عصر الغد، جلسة خاصة لمناقشة ملف المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، منذ ما يزيد عن 79 يومًا كاملة.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني، أن عدد الرهائن أو المحتجزين لدى "حماس" بلغ 129 رهينة، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة، يائير لابيد، ورئيس الكنيست، أمير أوحانا، سيشاركون في تلك الجلسة.وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي آخر خلال الحرب على قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه منذ مساء أمس إلى 14 قتيلا، حيث أكدت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مقتل الرقيب أول روئي إلياس (21 عاما) من تسوفير، خلال المعارك العسكرية الإسرائيلية الدائرة على جنوبي غزة.وأوضحت الصحيفة أنه مع مقتل روئي إلياس، يصل عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ مساء أمس السبت إلى 14 قتيلا.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 8 عسكريين خلال معارك في قطاع غزة. وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن 8 جنود قُتلوا خلال اشتباكات في غزة أمس السبت.وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، بلغ إجمالي عدد القتلى في صفوفه منذ بدء التصعيد، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 485 قتيلا.يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

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