https://sputnikarabic.ae/20231224/باحث-سياسي-أمريكي-القوات-الألمانية-والبريطانية-في-وضع-محزن--1084402116.html

باحث سياسي أمريكي: القوات الألمانية والبريطانية في وضع محزن

باحث سياسي أمريكي: القوات الألمانية والبريطانية في وضع محزن

أكد باحث وعالم سياسي أمريكي أن القوات المسلحة البريطانية والألمانية في حالة يرثى لها ومحزنة، مشيرا إلى عدم قدرتها على التعامل مع الجيش الروسي. 24.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-24T06:50+0000

2023-12-24T06:50+0000

2023-12-24T06:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقال جون ميرشايمر، الباحث وعالم السياسة في جامعة شيكاغو، في مقابلة أجراها خلال أحد البرامج الذي بث على قناة "Judging Freedom" في يوتيوب، إن القوات المسلحة الألمانية والبريطانية لن تستطيع مواجهة الجيش الروسي في حالة نشوب صراع مباشر.وشدد الباحث على أن "فكرة أن البريطانيين والألمان يمكن أن يشنوا معًا حربًا ضد روسيا اليوم لا يمكن أن تؤخذ على محمل الجد"، وذلك تعليقا على الأصوات الغربية التي تتحدث عن هذه الفكرة.وأشار ميرشايمر إلى أن الجنود الروس مدربون ومسلحون بشكل جيد.وأشار العالم السياسي إلى أنه، على عكس روسيا، فقد استنفدت ألمانيا وبريطانيا عمليا احتياطياتها من الأسلحة والذخيرة خلال الصراع في أوكرانيا.وخلص ميرشايمر إلى أن "الجيش الألماني، مثل الجيش البريطاني، في حالة يرثى لها. واحتياطي أسلحتهم آخذ في النفاد، بل إن لديهم معا (الجيشان الألماني والبريطاني) القليل من الأسلحة".وأكد لافروف أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي "الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضًا بتدريب الأفراد في أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وبدوره، أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

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https://sputnikarabic.ae/20231224/القوات-الروسية-تستهدف-المعدات-العسكرية-الأوكرانية-بالقرب-من-كوبيانسك-1084400903.html

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