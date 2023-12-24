https://sputnikarabic.ae/20231224/باحث-سياسي-أمريكي-القوات-الألمانية-والبريطانية-في-وضع-محزن--1084402116.html
باحث سياسي أمريكي: القوات الألمانية والبريطانية في وضع محزن
باحث سياسي أمريكي: القوات الألمانية والبريطانية في وضع محزن
أكد باحث وعالم سياسي أمريكي أن القوات المسلحة البريطانية والألمانية في حالة يرثى لها ومحزنة، مشيرا إلى عدم قدرتها على التعامل مع الجيش الروسي. 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T06:50+0000
2023-12-24T06:50+0000
2023-12-24T06:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال جون ميرشايمر، الباحث وعالم السياسة في جامعة شيكاغو، في مقابلة أجراها خلال أحد البرامج الذي بث على قناة "Judging Freedom" في يوتيوب، إن القوات المسلحة الألمانية والبريطانية لن تستطيع مواجهة الجيش الروسي في حالة نشوب صراع مباشر.وشدد الباحث على أن "فكرة أن البريطانيين والألمان يمكن أن يشنوا معًا حربًا ضد روسيا اليوم لا يمكن أن تؤخذ على محمل الجد"، وذلك تعليقا على الأصوات الغربية التي تتحدث عن هذه الفكرة.وأشار ميرشايمر إلى أن الجنود الروس مدربون ومسلحون بشكل جيد.وأشار العالم السياسي إلى أنه، على عكس روسيا، فقد استنفدت ألمانيا وبريطانيا عمليا احتياطياتها من الأسلحة والذخيرة خلال الصراع في أوكرانيا.وخلص ميرشايمر إلى أن "الجيش الألماني، مثل الجيش البريطاني، في حالة يرثى لها. واحتياطي أسلحتهم آخذ في النفاد، بل إن لديهم معا (الجيشان الألماني والبريطاني) القليل من الأسلحة".وأكد لافروف أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي "الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضًا بتدريب الأفراد في أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وبدوره، أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20231224/خبير-يكشف-عن-تخبط-وخوف-غربي-من-المواجهة-المباشرة-مع-روسيا-1084401163.html
https://sputnikarabic.ae/20231224/القوات-الروسية-تستهدف-المعدات-العسكرية-الأوكرانية-بالقرب-من-كوبيانسك-1084400903.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
باحث سياسي أمريكي: القوات الألمانية والبريطانية في وضع محزن
أكد باحث وعالم سياسي أمريكي أن القوات المسلحة البريطانية والألمانية في حالة يرثى لها ومحزنة، مشيرا إلى عدم قدرتها على التعامل مع الجيش الروسي.
وقال جون ميرشايمر، الباحث وعالم السياسة في جامعة شيكاغو، في مقابلة أجراها خلال أحد البرامج الذي بث على قناة "Judging Freedom" في يوتيوب
، إن القوات المسلحة الألمانية والبريطانية لن تستطيع مواجهة الجيش الروسي في حالة نشوب صراع مباشر.
وشدد الباحث على أن "فكرة أن البريطانيين والألمان يمكن أن يشنوا معًا حربًا ضد روسيا اليوم لا يمكن أن تؤخذ على محمل الجد"، وذلك تعليقا على الأصوات الغربية التي تتحدث عن هذه الفكرة.
ونوه العالم المختص في الشؤون السياسية بأن الجيش الروسي "قوي ويعمل فقط على زيادة قدراته".
وأشار ميرشايمر إلى أن الجنود الروس مدربون ومسلحون بشكل جيد.
وأشار العالم السياسي إلى أنه، على عكس روسيا، فقد استنفدت ألمانيا وبريطانيا عمليا احتياطياتها من الأسلحة والذخيرة خلال الصراع في أوكرانيا.
وأوضح البروفيسور أن تعداد الجنود لدى الجيش البريطاني الحديث منخفض بشكل كبير، "فهو يضم عددًا أقل من الجنود مما كان عليه خلال الحرب الثورية الأمريكية (حرب الاستقلال) في القرن الثامن عشر".
وخلص ميرشايمر إلى أن "الجيش الألماني، مثل الجيش البريطاني، في حالة يرثى لها. واحتياطي أسلحتهم آخذ في النفاد، بل إن لديهم معا (الجيشان الألماني والبريطاني) القليل من الأسلحة".
وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وأكد لافروف أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي "الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضًا بتدريب الأفراد في أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وبدوره، أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.