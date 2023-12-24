عربي
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231224/باحث-سياسي-أمريكي-القوات-الألمانية-والبريطانية-في-وضع-محزن--1084402116.html
باحث سياسي أمريكي: القوات الألمانية والبريطانية في وضع محزن
باحث سياسي أمريكي: القوات الألمانية والبريطانية في وضع محزن
أكد باحث وعالم سياسي أمريكي أن القوات المسلحة البريطانية والألمانية في حالة يرثى لها ومحزنة، مشيرا إلى عدم قدرتها على التعامل مع الجيش الروسي. 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T06:50+0000
2023-12-24T06:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101696/25/1016962519_0:69:1001:632_1920x0_80_0_0_57e0d1a0cb9fbe5f5bddf54876b8e536.jpg
وقال جون ميرشايمر، الباحث وعالم السياسة في جامعة شيكاغو، في مقابلة أجراها خلال أحد البرامج الذي بث على قناة "Judging Freedom" في يوتيوب، إن القوات المسلحة الألمانية والبريطانية لن تستطيع مواجهة الجيش الروسي في حالة نشوب صراع مباشر.وشدد الباحث على أن "فكرة أن البريطانيين والألمان يمكن أن يشنوا معًا حربًا ضد روسيا اليوم لا يمكن أن تؤخذ على محمل الجد"، وذلك تعليقا على الأصوات الغربية التي تتحدث عن هذه الفكرة.وأشار ميرشايمر إلى أن الجنود الروس مدربون ومسلحون بشكل جيد.وأشار العالم السياسي إلى أنه، على عكس روسيا، فقد استنفدت ألمانيا وبريطانيا عمليا احتياطياتها من الأسلحة والذخيرة خلال الصراع في أوكرانيا.وخلص ميرشايمر إلى أن "الجيش الألماني، مثل الجيش البريطاني، في حالة يرثى لها. واحتياطي أسلحتهم آخذ في النفاد، بل إن لديهم معا (الجيشان الألماني والبريطاني) القليل من الأسلحة".وأكد لافروف أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي "الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضًا بتدريب الأفراد في أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وبدوره، أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20231224/خبير-يكشف-عن-تخبط-وخوف-غربي-من-المواجهة-المباشرة-مع-روسيا-1084401163.html
https://sputnikarabic.ae/20231224/القوات-الروسية-تستهدف-المعدات-العسكرية-الأوكرانية-بالقرب-من-كوبيانسك-1084400903.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101696/25/1016962519_32:0:967:701_1920x0_80_0_0_cfa4dab4971d7b3a6af946ff99942c40.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

باحث سياسي أمريكي: القوات الألمانية والبريطانية في وضع محزن

06:50 GMT 24.12.2023
© flickr.com / UK Ministry of Defence الجيش البريطاني
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
© flickr.com / UK Ministry of Defence
تابعنا عبر
أكد باحث وعالم سياسي أمريكي أن القوات المسلحة البريطانية والألمانية في حالة يرثى لها ومحزنة، مشيرا إلى عدم قدرتها على التعامل مع الجيش الروسي.
وقال جون ميرشايمر، الباحث وعالم السياسة في جامعة شيكاغو، في مقابلة أجراها خلال أحد البرامج الذي بث على قناة "Judging Freedom" في يوتيوب، إن القوات المسلحة الألمانية والبريطانية لن تستطيع مواجهة الجيش الروسي في حالة نشوب صراع مباشر.
وشدد الباحث على أن "فكرة أن البريطانيين والألمان يمكن أن يشنوا معًا حربًا ضد روسيا اليوم لا يمكن أن تؤخذ على محمل الجد"، وذلك تعليقا على الأصوات الغربية التي تتحدث عن هذه الفكرة.

ونوه العالم المختص في الشؤون السياسية بأن الجيش الروسي "قوي ويعمل فقط على زيادة قدراته".

وأشار ميرشايمر إلى أن الجنود الروس مدربون ومسلحون بشكل جيد.
وأشار العالم السياسي إلى أنه، على عكس روسيا، فقد استنفدت ألمانيا وبريطانيا عمليا احتياطياتها من الأسلحة والذخيرة خلال الصراع في أوكرانيا.

وأوضح البروفيسور أن تعداد الجنود لدى الجيش البريطاني الحديث منخفض بشكل كبير، "فهو يضم عددًا أقل من الجنود مما كان عليه خلال الحرب الثورية الأمريكية (حرب الاستقلال) في القرن الثامن عشر".

جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير يكشف عن تخبط وخوف في الغرب من المواجهة المباشرة مع روسيا
05:23 GMT
وخلص ميرشايمر إلى أن "الجيش الألماني، مثل الجيش البريطاني، في حالة يرثى لها. واحتياطي أسلحتهم آخذ في النفاد، بل إن لديهم معا (الجيشان الألماني والبريطاني) القليل من الأسلحة".

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف المعدات العسكرية الأوكرانية بالقرب من كوبيانسك
05:14 GMT
وأكد لافروف أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي "الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضًا بتدريب الأفراد في أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وبدوره، أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала