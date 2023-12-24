عربي
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231224/باحث-سياسي-أوكراني-حان-الأوان-للاعتراف-بالهزيمة-لكي-لا-تتفاقم-الأمور-1084405549.html
باحث سياسي أوكراني: حان الأوان للاعتراف بالهزيمة لكي لا تتفاقم الأمور
باحث سياسي أوكراني: حان الأوان للاعتراف بالهزيمة لكي لا تتفاقم الأمور
أفاد الباحث الأوكراني والعالم في السياسة، فاديم كاراسيف، بأن هناك في كييف من يعتقد أن الوقت قد حان للاعتراف بانتصار فلاديمير بوتين في الصراع من أجل تجنب... 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T09:12+0000
2023-12-24T09:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082891587_0:0:2901:1631_1920x0_80_0_0_457741ea08c1a55e39f352d84219feae.jpg
وقال كاراسيف: "يقول البعض (في أوكرانيا) بشكل مباشر: ألم يحن الوقت لإعلان فوز بوتين صراحة، وإعلان فوزه في هذا الوضع، حتى لا تتفاقم الأمور؟".وأضاف الباحث السياسي الأوكراني في مقابلة مع قناة "بوليتيكا"، أن التسوية السلمية لن تتم بطريقة أو بأخرى بشروط جيدة للغاية بالنسبة لأوكرانيا، لكن السلطات تخفي هذا من أجل "تلطيف الحقيقة المرة".وفي وقت سابق، أفاد النائب السابق في البرلمان الأوكراني، إيغور لابين، بأن "المجتمع الأوكراني سقط في حالة من اليأس، لأنه تغذى على آمال وهمية في تحقيق "نصر سريع" على روسيا".وقد أعربت روسيا في أكثر من مناسبة عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي. كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.وبحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن روسيا لم ترفض الحوار قط، لكن على الجانب الآخر أن يعبر عن استعداده له بشكل مباشر.
https://sputnikarabic.ae/20231219/برلماني-أوكراني-سابق-يتحدث-عن-صدمة-السكان-من-هزيمة-قوات-كييف-على-يد-الروس-1084270593.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082891587_75:0:2804:2047_1920x0_80_0_0_14efc0241178d4b71b3e94969887b41d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

باحث سياسي أوكراني: حان الأوان للاعتراف بالهزيمة لكي لا تتفاقم الأمور

09:12 GMT 24.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد الباحث الأوكراني والعالم في السياسة، فاديم كاراسيف، بأن هناك في كييف من يعتقد أن الوقت قد حان للاعتراف بانتصار فلاديمير بوتين في الصراع من أجل تجنب السيناريو الأسوأ بالنسبة لأوكرانيا.
وقال كاراسيف: "يقول البعض (في أوكرانيا) بشكل مباشر: ألم يحن الوقت لإعلان فوز بوتين صراحة، وإعلان فوزه في هذا الوضع، حتى لا تتفاقم الأمور؟".

ووفقا له، فإن الصراع قد انتهى بالفعل، ولا تستطيع القوات المسلحة الأوكرانية على عكس الجيش الروسي الهجوم والتقدم. وأشار كاراسيف إلى أن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو من خلال المفاوضات.

وأضاف الباحث السياسي الأوكراني في مقابلة مع قناة "بوليتيكا"، أن التسوية السلمية لن تتم بطريقة أو بأخرى بشروط جيدة للغاية بالنسبة لأوكرانيا، لكن السلطات تخفي هذا من أجل "تلطيف الحقيقة المرة".
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
برلماني أوكراني سابق يتحدث عن صدمة السكان من هزيمة قوات كييف على يد الروس
19 ديسمبر, 15:57 GMT
وفي وقت سابق، أفاد النائب السابق في البرلمان الأوكراني، إيغور لابين، بأن "المجتمع الأوكراني سقط في حالة من اليأس، لأنه تغذى على آمال وهمية في تحقيق "نصر سريع" على روسيا".
وقد أعربت روسيا في أكثر من مناسبة عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي. كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.
وبحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن روسيا لم ترفض الحوار قط، لكن على الجانب الآخر أن يعبر عن استعداده له بشكل مباشر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала