https://sputnikarabic.ae/20231224/باحث-سياسي-أوكراني-حان-الأوان-للاعتراف-بالهزيمة-لكي-لا-تتفاقم-الأمور-1084405549.html

باحث سياسي أوكراني: حان الأوان للاعتراف بالهزيمة لكي لا تتفاقم الأمور

باحث سياسي أوكراني: حان الأوان للاعتراف بالهزيمة لكي لا تتفاقم الأمور

أفاد الباحث الأوكراني والعالم في السياسة، فاديم كاراسيف، بأن هناك في كييف من يعتقد أن الوقت قد حان للاعتراف بانتصار فلاديمير بوتين في الصراع من أجل تجنب... 24.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-24T09:12+0000

2023-12-24T09:12+0000

2023-12-24T09:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال كاراسيف: "يقول البعض (في أوكرانيا) بشكل مباشر: ألم يحن الوقت لإعلان فوز بوتين صراحة، وإعلان فوزه في هذا الوضع، حتى لا تتفاقم الأمور؟".وأضاف الباحث السياسي الأوكراني في مقابلة مع قناة "بوليتيكا"، أن التسوية السلمية لن تتم بطريقة أو بأخرى بشروط جيدة للغاية بالنسبة لأوكرانيا، لكن السلطات تخفي هذا من أجل "تلطيف الحقيقة المرة".وفي وقت سابق، أفاد النائب السابق في البرلمان الأوكراني، إيغور لابين، بأن "المجتمع الأوكراني سقط في حالة من اليأس، لأنه تغذى على آمال وهمية في تحقيق "نصر سريع" على روسيا".وقد أعربت روسيا في أكثر من مناسبة عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي. كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.وبحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن روسيا لم ترفض الحوار قط، لكن على الجانب الآخر أن يعبر عن استعداده له بشكل مباشر.

https://sputnikarabic.ae/20231219/برلماني-أوكراني-سابق-يتحدث-عن-صدمة-السكان-من-هزيمة-قوات-كييف-على-يد-الروس-1084270593.html

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