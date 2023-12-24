https://sputnikarabic.ae/20231224/برلمانية-أوروبية-أوكرانيا-لن-تجد-المجد-في-القبور-ووقعت-بخدعة-غربية-1084405216.html

برلمانية أوروبية: أوكرانيا "لن تجد المجد في القبور" ووقعت بخدعة غربية

برلمانية أوروبية: أوكرانيا "لن تجد المجد في القبور" ووقعت بخدعة غربية

أعلنت النائبة الأيرلندية، كلير دالي، أن الغرب يدفع أوكرانيا نحو تسوية مع روسيا، جوهرها غير مناسب لأوكرانيا، مضيفةً أن خيانة الغرب لحليفته أوكرانيا التي دفعها... 24.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-24T08:54+0000

2023-12-24T08:54+0000

2023-12-24T08:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وجاءت تصريحات كلير عبر صفحتها الخاصة على منصة "إكس"، قالت فيها: "مر عامان على الحرب في أوكرانيا، وأخيرًا بدأت الخيانة الغربية بالبروز والآن بعد مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص دون سبب وجيه، ستضطر أوكرانيا إلى قبول ظروف أسوأ بكثير مما كانت عليه في أبريل 2022، عندما حثها أصدقاؤها في الناتو على مواصلة القتال".وأشارت كلير إلى أن أوكرانيا "لن تجد المجد في القبور".وتقدمت أوكرانيا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في 28 فبراير/ شباط 2022، بعد وقت قصير من إطلاق روسيا عمليتها العسكرية الخاصة، وفي 23 يونيو/ حزيران من العام نفسه، مُنحت أوكرانيا ومولدوفا صفة المرشح، وأوصت المفوضية الأوروبية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 بأن يفتح الاتحاد الأوروبي مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا.

https://sputnikarabic.ae/20231216/مسؤول-بولندي-يحذر-انضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-قد-يلحق-ضررا-كبيرا-بالزراعة-في-الكتلة-1084185167.html

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