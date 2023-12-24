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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231224/برلمانية-أوروبية-أوكرانيا-لن-تجد-المجد-في-القبور-ووقعت-بخدعة-غربية-1084405216.html
برلمانية أوروبية: أوكرانيا "لن تجد المجد في القبور" ووقعت بخدعة غربية
برلمانية أوروبية: أوكرانيا "لن تجد المجد في القبور" ووقعت بخدعة غربية
أعلنت النائبة الأيرلندية، كلير دالي، أن الغرب يدفع أوكرانيا نحو تسوية مع روسيا، جوهرها غير مناسب لأوكرانيا، مضيفةً أن خيانة الغرب لحليفته أوكرانيا التي دفعها... 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T08:54+0000
2023-12-24T08:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات كلير عبر صفحتها الخاصة على منصة "إكس"، قالت فيها: "مر عامان على الحرب في أوكرانيا، وأخيرًا بدأت الخيانة الغربية بالبروز والآن بعد مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص دون سبب وجيه، ستضطر أوكرانيا إلى قبول ظروف أسوأ بكثير مما كانت عليه في أبريل 2022، عندما حثها أصدقاؤها في الناتو على مواصلة القتال".وأشارت كلير إلى أن أوكرانيا "لن تجد المجد في القبور".وتقدمت أوكرانيا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في 28 فبراير/ شباط 2022، بعد وقت قصير من إطلاق روسيا عمليتها العسكرية الخاصة، وفي 23 يونيو/ حزيران من العام نفسه، مُنحت أوكرانيا ومولدوفا صفة المرشح، وأوصت المفوضية الأوروبية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 بأن يفتح الاتحاد الأوروبي مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا.
https://sputnikarabic.ae/20231216/مسؤول-بولندي-يحذر-انضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-قد-يلحق-ضررا-كبيرا-بالزراعة-في-الكتلة-1084185167.html
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العالم
العالم

برلمانية أوروبية: أوكرانيا "لن تجد المجد في القبور" ووقعت بخدعة غربية

08:54 GMT 24.12.2023
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND الاتحاد الأوروبي، 2017
 الاتحاد الأوروبي، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND
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أعلنت النائبة الأيرلندية، كلير دالي، أن الغرب يدفع أوكرانيا نحو تسوية مع روسيا، جوهرها غير مناسب لأوكرانيا، مضيفةً أن خيانة الغرب لحليفته أوكرانيا التي دفعها دفعًا نحو هذه الحرب قد بدأت.
وجاءت تصريحات كلير عبر صفحتها الخاصة على منصة "إكس"، قالت فيها: "مر عامان على الحرب في أوكرانيا، وأخيرًا بدأت الخيانة الغربية بالبروز والآن بعد مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص دون سبب وجيه، ستضطر أوكرانيا إلى قبول ظروف أسوأ بكثير مما كانت عليه في أبريل 2022، عندما حثها أصدقاؤها في الناتو على مواصلة القتال".
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
مسؤول بولندي يحذر: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد يلحق ضررا كبيرا بالزراعة في الكتلة
16 ديسمبر, 16:23 GMT
وأشارت كلير إلى أن أوكرانيا "لن تجد المجد في القبور".
وتقدمت أوكرانيا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في 28 فبراير/ شباط 2022، بعد وقت قصير من إطلاق روسيا عمليتها العسكرية الخاصة، وفي 23 يونيو/ حزيران من العام نفسه، مُنحت أوكرانيا ومولدوفا صفة المرشح، وأوصت المفوضية الأوروبية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 بأن يفتح الاتحاد الأوروبي مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا.
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Военнослужащий ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:02 GMT
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