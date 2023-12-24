https://sputnikarabic.ae/20231224/بريطانيا-لن-نسمح-بأن-يصبح-البحر-الأحمر-منطقة-محظورة-1084409763.html
بريطانيا: لن نسمح بأن يصبح البحر الأحمر منطقة محظورة
بريطانيا: لن نسمح بأن يصبح البحر الأحمر منطقة محظورة
قال وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، اليوم الأحد، إنه لا يمكن السماح بأن يصبح البحر الأحمر منطقة محظورة، مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بصد الهجمات لحماية تدفقات... 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T11:09+0000
2023-12-24T11:09+0000
2023-12-24T11:09+0000
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وأضاف شابس، في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية: "شهدنا الاضطرابات التي أحدثتها الهجمات الإرهابية، والتي أدت لتجنب كبار الشركات، عبور البحر الأحمر". وأوضح أن "هذه الهجمات تمثل تهديدا مباشرا للتجارة الدولية والأمن البحري".كما أكد وزير الدفاع البريطاني أن "لندن ملتزمة بصد هذه الهجمات لحماية التدفق الحر للتجارة العالمية".وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر.وتضم القوة 10 دول هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، والبحرين، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشيل، وإسبانيا.
https://sputnikarabic.ae/20231224/ناقلة-نفط-تستغيث-بمدمرة-أمريكية-إثر-تعرضها-لهجوم-في-البحر-الأحمر-1084403753.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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بريطانيا, أنصار الله, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بريطانيا, أنصار الله, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بريطانيا: لن نسمح بأن يصبح البحر الأحمر منطقة محظورة
قال وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، اليوم الأحد، إنه لا يمكن السماح بأن يصبح البحر الأحمر منطقة محظورة، مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بصد الهجمات لحماية تدفقات التجارة العالمية.
وأضاف
شابس، في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية: "شهدنا الاضطرابات التي أحدثتها الهجمات الإرهابية، والتي أدت لتجنب كبار الشركات، عبور البحر الأحمر".
وتابع: "لا يمكننا أن نسمح بأن تصبح أي منطقة بحرية منطقة محظورة، وخاصة هذا الطريق الحيوي".
وأوضح أن "هذه الهجمات تمثل تهديدا مباشرا للتجارة الدولية والأمن البحري".
كما أكد وزير الدفاع البريطاني أن "لندن ملتزمة بصد هذه الهجمات لحماية التدفق الحر للتجارة العالمية".
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله
" اليمنية استهداف سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تشكيل تحالف دولي
للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر.
وتضم القوة 10 دول هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، والبحرين، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشيل، وإسبانيا.