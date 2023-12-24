https://sputnikarabic.ae/20231224/تساؤلات-في-إسرائيل-هل-ما-زال-السلام-مع-السعودية-ممكنا؟-1084415217.html

تساؤلات في إسرائيل: هل ما زال السلام مع السعودية ممكنا؟

تساؤلات في إسرائيل: هل ما زال السلام مع السعودية ممكنا؟

أوضح موقع إلكتروني إسرائيلي، اليوم الأحد، أن الحرب على قطاع غزة وضعت كثيرا من علامات الاستفهام حول إمكانية التطبيع بين إسرائيل والسعودية. 24.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-24T13:42+0000

2023-12-24T13:42+0000

2023-12-24T13:42+0000

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وذكر الموقع الإلكتروني i24NEWS، مساء اليوم الأحد، أن القضية الفلسطينية ستنال أهمية كبيرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.ونقل تصريحات لمسؤولين أمريكيين واستطلاع رأي أجراه معهد واشنطن للأبحاث، أنه حدث انخفاض كبير لدى السعوديين في تأييد تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل بنسبة 17% مقابل نحو 40% قبل الحرب على غزة.وأوضح الاستطلاع الأمريكي أن "96 % من السعوديين يعتقدون أنه يجب على الدول العربية قطع جميع العلاقات مع إسرائيل احتجاجا على الحرب في غزة"، متابعًا "أن 40 % من المشاركين يعبرون عن آراء إيجابية تجاه حركة حما، مقارنة بنسبة 10 % في استطلاع أُجري قبل بداية الحرب بعدة أشهر".ورأى الموقع الإلكتروني الإسرائيلي أن نشر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغابي، مقال في موقع سعودي قد يشير إرسال رسائل معينة إلى الرياض بشأن السياسة الإسرائيلية المقبلة تجاه قطاع غزة.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم الأحد، مقتل جندي آخر خلال الحرب على قطاع غزة ما يرفع عدد قتلاه منذ مساء أمس إلى 14 قتيلا، حيث أكدت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مقتل الرقيب أول روئي إلياس (21 عاما) من تسوفير، وسقط خلال المعارك العسكرية الإسرائيلية الدائرة على جنوبي غزة".وأوضحت الصحيفة أنه مع مقتل روئي إلياس، يصل عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ مساء أمس السبت إلى 14 قتيلا.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 8 عسكريين خلال معارك في قطاع غزة. وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن 8 جنود قُتلوا خلال اشتباكات في غزة أمس السبت.وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، بلغ إجمالي عدد القتلى في صفوفه منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 485 قتيلا.يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار