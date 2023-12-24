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https://sputnikarabic.ae/20231224/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-بايدن-لم-يطلب-من-نتنياهو-وقف-الحرب-في-غزة-صور-وفيديو-1084429006.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بايدن لم يطلب من نتنياهو وقف الحرب في غزة.. صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بايدن لم يطلب من نتنياهو وقف الحرب في غزة.. صور وفيديو
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لم يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار خلال اتصال هاتفي بينهما أمس السبت. 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T22:21+0000
2023-12-24T22:22+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
العالم العربي
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, العالم العربي, новый онлайн для белой редактуры
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, العالم العربي, новый онлайн для белой редактуры
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بايدن لم يطلب من نتنياهو وقف الحرب في غزة.. صور وفيديو

22:21 GMT 24.12.2023 (تم التحديث: 22:22 GMT 24.12.2023)
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لم يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار خلال اتصال هاتفي بينهما أمس السبت.
وحسب بيان البيت الأبيض، ناقش بايدن مع نتنياهو العملية العسكرية في قطاع غزة.
وأضاف البيت الأبيض أن بايدن "أكد على الضرورة القصوى لحماية السكان المدنيين، والسماح لهم بالتحرك بأمان بعيدا عن مناطق القتال".
كما اتفق الجانبان على أهمية تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن الباقين.
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الصحة الفلسطينية: مقتل 70 شخصا جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم المغازي وسط غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل 70 شخصا جراء قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وقالت الصحة الفلسطينية في بيان، إن "عدد ضحايا مجزرة مخيم المغازي وصل إلى 70 شهيدا حتى اللحظة".
وأضافت الصحة الفلسطينية أن ما حدث في مخيم المغازي هو إبادة جماعية لمربع سكني مكتظ، موضحة أن عدد الضحايا مرشح للزيادة نتيجة تجمع عدد من العائلات من أماكن مختلفة.
من جانبها قالت حركة حماس في بيان، إن القصف الإسرائيلي لمخيم المغازي للاجئين "يعد جريمة حرب جديدة امتداداً لحرب الإبادة التي يرتكبها ضد الأطفال والمدنيين العزّل".
وأشارت الحركة وفق البيان إلى أن "هذا القصف الغادر والجبان ضد الآمنين في بيوتهم هو محاولة لترميم صورة جيشه المهزوم والمدعوم من إدارة الرئيس بايدن، الشريك الأول للكيان الصهيوني في إجرامه وعدوانه الفاشي".
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