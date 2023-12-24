تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بايدن لم يطلب من نتنياهو وقف الحرب في غزة.. صور وفيديو

الصحة الفلسطينية: مقتل 70 شخصا جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم المغازي وسط غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل 70 شخصا جراء قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان، إن "عدد ضحايا مجزرة مخيم المغازي وصل إلى 70 شهيدا حتى اللحظة".

وأضافت الصحة الفلسطينية أن ما حدث في مخيم المغازي هو إبادة جماعية لمربع سكني مكتظ، موضحة أن عدد الضحايا مرشح للزيادة نتيجة تجمع عدد من العائلات من أماكن مختلفة.

من جانبها قالت حركة حماس في بيان، إن القصف الإسرائيلي لمخيم المغازي للاجئين "يعد جريمة حرب جديدة امتداداً لحرب الإبادة التي يرتكبها ضد الأطفال والمدنيين العزّل".

وأشارت الحركة وفق البيان إلى أن "هذا القصف الغادر والجبان ضد الآمنين في بيوتهم هو محاولة لترميم صورة جيشه المهزوم والمدعوم من إدارة الرئيس بايدن، الشريك الأول للكيان الصهيوني في إجرامه وعدوانه الفاشي".