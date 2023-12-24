https://sputnikarabic.ae/20231224/تونس-أكثر-من-5-نسبة-المشاركة-في-الانتخابات-المحلية-حتى-منتصف-النهار-1084414714.html

تونس... أكثر من 5% نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية حتى منتصف النهار

تونس... أكثر من 5% نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية حتى منتصف النهار

أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الأحد، أن نسبة المشاركة في انتخابات المجالس المحلية، بلغت 5.18 في المئة إلى حدود منتصف النهار. 24.12.2023, سبوتنيك عربي

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وحسب مراسلة "سبوتنيك"، أضاف بوعسكر في مؤتمر صحفي، أن عدد الناخبين الذي أدلوا بأصواتهم اليوم بلغ 470 ألفا و395 ناخبا.وافتتحت مراكز الاقتراع في تونس، صباح اليوم، أبوابها لاستقبال الناخبين لاختيار ممثليهم في انتخابات المجالس المحلية، التي تجرى للمرة الأولى.وبدأ التصويت في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (07 بتوقيت غرينيتش)، على أن تُغلق في السادسة مساء.ويشارك في هذه الانتخابات أكثر من 7 آلاف مرشح.فيما بلغ عدد الناخبين في السجل الانتخابي 9 ملايين و80 ألفاً و987 ناخبا، منهم 51.1% من الإناث و48.9% من الذكور، بحسب بيانات هيئة الانتخابات.وخصصت هيئة الانتخابات 2155 دائرة انتخابية، حيث تجري هذه العملية الانتخابية وسط مراقبة أمنية مشددة، لتأمين مراكز التصويت والفرز في كل أنحاء تونس.

https://sputnikarabic.ae/20231224/قيس-سعيد-بعد-الإدلاء-بصوته-في-انتخابات-المجالس-المحلية-مستمرون-في-تطهير-تونس-1084409577.html

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