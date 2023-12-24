https://sputnikarabic.ae/20231224/جنرال-إسرائيلي-سابق-لا-أرى-أي-إنجازات-في-غزة-1084412225.html

جنرال إسرائيلي سابق: لا أرى أي إنجازات في غزة و"حماس" وحدها يمكنها إطلاق المحتجزين

جنرال إسرائيلي سابق: لا أرى أي إنجازات في غزة و"حماس" وحدها يمكنها إطلاق المحتجزين

قال نائب رئيس هيئة الأركان السابق في الجيش الإسرائيلي، اللواء يائير غولان، اليوم الأحد، إنه لا يرى أي إنجازات حققها الجيش الإسرائيلي حتى الآن في قطاع غزة. 24.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-24T12:10+0000

2023-12-24T12:10+0000

2023-12-24T12:14+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

هجمات إسرائيلية

العالم العربي

الأخبار

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

حركة حماس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082743354_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_4c66daf226f7335648015422883af162.jpg

وذكر غولان في مقابلة مع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنه لا يعرف إلى أي مدى ستصل بلاده في تلك الحرب على قطاع غزة، خاصة وأنه لم يتم تحقيق أي إنجازات تذكر، حتى الآن، خاصة وأن الأسرى والرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة لم يتم إطلاق سراحهم.وأوضح غولان أنه ينبغي على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تأكيد من سيتولى مقاليد الأمور في قطاع غزة بعد الحرب، وأن يشرح ذلك للمواطن الإسرائيلي العادي، مضيفا أنه كلما تعمق الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة كلما زاد ضرر إسرائيل وكلفتها من وراء تلك الحرب.وأشار يائير غولان، عضو الكنيست السابق عن حزب "ميرتس"، أن حركة حماس هي التي بإمكانها إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين في غزة، مطالبا بلاده بمعرفة ما هي أهداف الحرب على قطاع غزة.وأضاف غولان أن القضاء على "حماس" ليس كافيا لأهداف الحرب على قطاع غزة، والمستوى السياسي في بلاده لم يحدد ما هي أهداف الحرب على قطاع غزة.وأوضح غولان أن شعار "القضاء على حماس" ليس كافيا، بدعوى أن إسرائيل تخوض حربا يضحي فيها خيرة أبنائها بحياتهم، وذلك دون وضع أي أهداف عسكرية، وهذا أمر صادم، على حد قوله.وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مقتل 8 عسكريين خلال معارك في قطاع غزة، وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن 8 جنود قُتلوا خلال اشتباكات في غزة أمس السبت.وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، بلغ إجمالي عدد القتلى في صفوفه منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 485 قتيلا.يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

https://sputnikarabic.ae/20231224/نتنياهو-الحرب-تكلف-إسرائيل-ثمنا-باهظا-لكن-لا-بديل-عن-مواصلتها-حتى-القضاء-على-حماس-1084411543.html

https://sputnikarabic.ae/20231224/إعلام-هجمات-الجيش-الإسرائيلي-على-غزة-في-تراجع-1084407367.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, هجمات إسرائيلية, العالم العربي, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس