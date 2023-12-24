https://sputnikarabic.ae/20231224/خبير-يكشف-عن-تخبط-وخوف-غربي-من-المواجهة-المباشرة-مع-روسيا-1084401163.html
خبير يكشف عن تخبط وخوف غربي من المواجهة المباشرة مع روسيا
خبير يكشف عن تخبط وخوف غربي من المواجهة المباشرة مع روسيا
كشف خبير أمريكي أن عددا من الجيوش الغربية تشعر بالإحباط والخوف والتخبط جراء النجاح الذي تحققه القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا، مؤكدا أن الهم الأكبر بالنسبة... 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T05:23+0000
2023-12-24T05:23+0000
2023-12-24T05:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأشار الخبير السياسي الأمريكي والأستاذ في جامعة شيكاغو، جون ميرشايمر، خلال مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب" إلى أن الجيش الروسي يزداد قوة ويعمل على زيادة قدراته في مختلف المجالات، لافتا بأن الجنود الروس مدربون ومسلحون بشكل جيد. وأكد ميرشايمر، أنه على عكس روسيا استنفدت ألمانيا وبريطانيا عمليا احتياطياتها من الأسلحة والذخيرة خلال الصراع في أوكرانيا.وأضاف البروفيسور أن أعداد الجيش البريطاني الحديث منخفضة للغاية، فهو يضم عددًا أقل من الجنود مما كان عليه خلال الحرب مع أمريكا خلال القرن الثامن عشر.وخلص ميرشايمر إلى أن "الجيش الألماني، مثل الجيش البريطاني، في حالة يرثى لها واحتياط أسلحتهم آخذ في النفاد، بل إن لديهم القليل من الأسلحة".
https://sputnikarabic.ae/20231222/إعلام-روسيا-تعطل-باستمرار-إمداد-أوكرانيا-بالطائرات-المقاتلة-1084354720.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
خبير يكشف عن تخبط وخوف غربي من المواجهة المباشرة مع روسيا
كشف خبير أمريكي أن عددا من الجيوش الغربية تشعر بالإحباط والخوف والتخبط جراء النجاح الذي تحققه القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا، مؤكدا أن الهم الأكبر بالنسبة لهذه الجيوش هو كيفية التعامل مع روسيا في حال نشوب صراع مباشر.
وأشار الخبير السياسي الأمريكي والأستاذ في جامعة شيكاغو، جون ميرشايمر، خلال مقابلة
مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب" إلى أن الجيش الروسي يزداد قوة ويعمل على زيادة قدراته في مختلف المجالات، لافتا بأن الجنود الروس مدربون ومسلحون بشكل جيد.
وأكد ميرشايمر، أنه على عكس روسيا استنفدت ألمانيا وبريطانيا عمليا احتياطياتها من الأسلحة والذخيرة خلال الصراع في أوكرانيا.
وأضاف البروفيسور أن أعداد الجيش البريطاني الحديث منخفضة للغاية، فهو يضم عددًا أقل من الجنود مما كان عليه خلال الحرب مع أمريكا خلال القرن الثامن عشر.
وخلص ميرشايمر إلى أن "الجيش الألماني، مثل الجيش البريطاني، في حالة يرثى لها واحتياط أسلحتهم آخذ في النفاد، بل إن لديهم القليل من الأسلحة".