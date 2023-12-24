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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231224/خبير-يكشف-عن-تخبط-وخوف-غربي-من-المواجهة-المباشرة-مع-روسيا-1084401163.html
خبير يكشف عن تخبط وخوف غربي من المواجهة المباشرة مع روسيا
خبير يكشف عن تخبط وخوف غربي من المواجهة المباشرة مع روسيا
كشف خبير أمريكي أن عددا من الجيوش الغربية تشعر بالإحباط والخوف والتخبط جراء النجاح الذي تحققه القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا، مؤكدا أن الهم الأكبر بالنسبة... 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T05:23+0000
2023-12-24T05:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأشار الخبير السياسي الأمريكي والأستاذ في جامعة شيكاغو، جون ميرشايمر، خلال مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب" إلى أن الجيش الروسي يزداد قوة ويعمل على زيادة قدراته في مختلف المجالات، لافتا بأن الجنود الروس مدربون ومسلحون بشكل جيد. وأكد ميرشايمر، أنه على عكس روسيا استنفدت ألمانيا وبريطانيا عمليا احتياطياتها من الأسلحة والذخيرة خلال الصراع في أوكرانيا.وأضاف البروفيسور أن أعداد الجيش البريطاني الحديث منخفضة للغاية، فهو يضم عددًا أقل من الجنود مما كان عليه خلال الحرب مع أمريكا خلال القرن الثامن عشر.وخلص ميرشايمر إلى أن "الجيش الألماني، مثل الجيش البريطاني، في حالة يرثى لها واحتياط أسلحتهم آخذ في النفاد، بل إن لديهم القليل من الأسلحة".
https://sputnikarabic.ae/20231222/إعلام-روسيا-تعطل-باستمرار-إمداد-أوكرانيا-بالطائرات-المقاتلة-1084354720.html
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العالم
العالم

خبير يكشف عن تخبط وخوف غربي من المواجهة المباشرة مع روسيا

05:23 GMT 24.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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كشف خبير أمريكي أن عددا من الجيوش الغربية تشعر بالإحباط والخوف والتخبط جراء النجاح الذي تحققه القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا، مؤكدا أن الهم الأكبر بالنسبة لهذه الجيوش هو كيفية التعامل مع روسيا في حال نشوب صراع مباشر.
وأشار الخبير السياسي الأمريكي والأستاذ في جامعة شيكاغو، جون ميرشايمر، خلال مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب" إلى أن الجيش الروسي يزداد قوة ويعمل على زيادة قدراته في مختلف المجالات، لافتا بأن الجنود الروس مدربون ومسلحون بشكل جيد.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: روسيا تعطل باستمرار إمداد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة
22 ديسمبر, 05:32 GMT
وأكد ميرشايمر، أنه على عكس روسيا استنفدت ألمانيا وبريطانيا عمليا احتياطياتها من الأسلحة والذخيرة خلال الصراع في أوكرانيا.
وأضاف البروفيسور أن أعداد الجيش البريطاني الحديث منخفضة للغاية، فهو يضم عددًا أقل من الجنود مما كان عليه خلال الحرب مع أمريكا خلال القرن الثامن عشر.
وخلص ميرشايمر إلى أن "الجيش الألماني، مثل الجيش البريطاني، في حالة يرثى لها واحتياط أسلحتهم آخذ في النفاد، بل إن لديهم القليل من الأسلحة".
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Военнослужащий ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 05:52 GMT
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