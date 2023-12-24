https://sputnikarabic.ae/20231224/رئيس-الوزراء-العراقي-يؤكد-أن-2024-سيكون-عام-إنجاز-المشاريع-1084408146.html

رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن 2024 سيكون عام إنجاز المشاريع

رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن 2024 سيكون عام إنجاز المشاريع

ناقش رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، سير التنفيذ والأعمال المنجزة في ‏المواقع، والمشاريع التي تولاها فريق الجهد الخدمي والهندسي في بغداد... 24.12.2023, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للفريق، واستمع خلاله لعرض شامل لواقع العمل في المشاريع ونسب التقدم بها، كما اطّلع على المعوقات التي تواجه العمل، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات اللازمة لاستمرار انسيابية التنفيذ، وجداول الكميات المتعلقة بالمشاريع، حتى نهاية العام الحالي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأشار رئيس الوزراء العراقي أن "الفريق تمكن بأسلوب العمل الاستثنائي الذي سار عليه، من تقليل تكاليف المشاريع وضغط الوقت اللازم لاستكمالها"، موجها "بتذليل العقبات في كل تفاصيل العمل، والحفاظ على الزخم في جميع تشكيلات الفريق العاملة".وشدد على أن "الحكومة العراقية رفعت شعار عدم الإبقاء على أي مشاريع متلكئة، فيما لفت إلى أن عام 2024 سيكون عام إنجاز المشاريع".وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، افتتح أمس السبت، أول جسر للمشاة يربط ضفتي الكاظمية المقدسة والگريعات في شمال بغداد، ويحمل اسم "جسر الحرية".

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