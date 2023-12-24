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https://sputnikarabic.ae/20231224/رفع-علم-فلسطين-داخل-أحد-أشهر-دور-الأوبرا-في-العالم-فيديو---1084403346.html
رفع علم فلسطين داخل أحد أشهر دور الأوبرا في العالم... فيديو
رفع علم فلسطين داخل أحد أشهر دور الأوبرا في العالم... فيديو
رفع جمهور مسرح "لا سكالا" في مدينة ميلانو الإيطالية لافتات وأعلام فلسطين تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T08:01+0000
2023-12-24T08:01+0000
نادي الفيديو
أخبار فلسطين اليوم
غزة
قطاع غزة
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وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد ظهر فيها عدد من النشطاء خلال رفعهم العلم الفلسطيني داخل بهو المسرح الضخم، والذي يصنف كأحد أشهر دور الأوبرا في العالم.وردد المشاركون شعارات تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فيما قام الحضور بتوجيه كلمات الدعم لهذه اللفتة التي قام بها النشطاء.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع تسببت بمقتل آلاف الفلسطينيين.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل، لـ7 أيام.
https://sputnikarabic.ae/20231224/إعلام-نتنياهو-منع-هجوما-وشيكا-على-لبنان-1084402856.html
غزة
قطاع غزة
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نادي الفيديو, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة
نادي الفيديو, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة

رفع علم فلسطين داخل أحد أشهر دور الأوبرا في العالم... فيديو

08:01 GMT 24.12.2023
© AP Photo / Nasser Nasser علم فلسطين
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / Nasser Nasser
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رفع جمهور مسرح "لا سكالا" في مدينة ميلانو الإيطالية لافتات وأعلام فلسطين تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد ظهر فيها عدد من النشطاء خلال رفعهم العلم الفلسطيني داخل بهو المسرح الضخم، والذي يصنف كأحد أشهر دور الأوبرا في العالم.
وردد المشاركون شعارات تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فيما قام الحضور بتوجيه كلمات الدعم لهذه اللفتة التي قام بها النشطاء.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
إعلام: نتنياهو منع هجوما وشيكا على لبنان
07:22 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع تسببت بمقتل آلاف الفلسطينيين.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل، لـ7 أيام.
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Военнослужащий ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:02 GMT
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