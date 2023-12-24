https://sputnikarabic.ae/20231224/ضابط-أمريكي-أي-تحصينات-جديدة-لن-تفيد-كييف-والغرب-وضع-أقصى-ما-لديه-1084403484.html
ضابط أمريكي: أي تحصينات جديدة لن تفيد كييف والغرب وضع أقصى ما لديه
ضابط أمريكي: أي تحصينات جديدة لن تفيد كييف والغرب وضع أقصى ما لديه
أفاد المحلل الجيوسياسي والعسكري السابق في مشاة البحرية الأمريكية، بريان بيرليتيك، بأن التحصينات الأوكرانية الجديدة لن تساعد القوات المسلحة الأوكرانية في مواجهة... 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T08:07+0000
2023-12-24T08:07+0000
2023-12-24T08:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بيرليتيك في مدونته على "يوتيوب": "إذا قمت ببناء خطوط دفاع إضافية، ولكن ليس لديك أفراد مدربون، أو أسلحة أو ذخيرة لحمايتهم، فهل سيكون لها أي فائدة؟ أعتقد أن الإجابة واضحة من مثال المدن المحمية جيدًا والتي تستطيع روسيا اقتحامها".وأشار إلى أن روسيا نجحت في تقليص القدرات القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية. وفي رأيه، تسبب الجيش الروسي في أضرار جسيمة للمدفعية والدفاع الجوي الأوكراني.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن حالة عدم اليقين تسود على جميع الجبهات بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأن الروح المعنوية تضعف.وقال فلاديمير زيلينسكي في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إنه ناقش إنشاء تحصينات على خطوط الدفاع الرئيسية، في اتجاهات أفدييفكا وماريينكا وكوبيانسك-ليمان، وكذلك في المناطق المتاخمة لروسيا وبيلاروسيا. ووفقا له، فإن ترتيبات الدفاع ستصبح الآن قضية ذات أولوية بالنسبة لكييف.
https://sputnikarabic.ae/20231224/مدير-المعهد-الأوكراني-لتحليل-المعلومات-كييف-هزمت-1084402321.html
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روسيا, العالم
ضابط أمريكي: أي تحصينات جديدة لن تفيد كييف والغرب وضع أقصى ما لديه
أفاد المحلل الجيوسياسي والعسكري السابق في مشاة البحرية الأمريكية، بريان بيرليتيك، بأن التحصينات الأوكرانية الجديدة لن تساعد القوات المسلحة الأوكرانية في مواجهة الجيش الروسي.
وقال بيرليتيك في مدونته على "يوتيوب"
: "إذا قمت ببناء خطوط دفاع إضافية، ولكن ليس لديك أفراد مدربون، أو أسلحة أو ذخيرة لحمايتهم، فهل سيكون لها أي فائدة؟ أعتقد أن الإجابة واضحة من مثال المدن المحمية جيدًا والتي تستطيع روسيا اقتحامها".
واستشهد بيرليتيك كمثال بالتحصينات في منطقتي شمال دونيتسك وأرتيوموفسك، اللتان استولت عليهما القوات الروسية، على الرغم من الدفاع الأوكراني المعد جيدا.
وأشار إلى أن روسيا نجحت في تقليص القدرات القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية. وفي رأيه، تسبب الجيش الروسي في أضرار جسيمة للمدفعية والدفاع الجوي الأوكراني.
وقال: "لقد أجبرت (روسيا) الغرب على تغيير طرق إعداد العسكريين الأوكران. لقد سحقوا الجيش الأوكراني المدرب، ما أدى عملياً إلى خفض أعدادهم إلى الصفر. ونحن نرى كيف أن أزمة التجنيد التي نشأت في وقت سابق في أوكرانيا تتزايد بالفعل لدى الجيش".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن حالة عدم اليقين تسود على جميع الجبهات بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأن الروح المعنوية تضعف.
وقال فلاديمير زيلينسكي في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إنه ناقش إنشاء تحصينات على خطوط الدفاع الرئيسية، في اتجاهات أفدييفكا وماريينكا وكوبيانسك-ليمان، وكذلك في المناطق المتاخمة لروسيا وبيلاروسيا. ووفقا له، فإن ترتيبات الدفاع ستصبح الآن قضية ذات أولوية بالنسبة لكييف.