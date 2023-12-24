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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231224/ضابط-أمريكي-يتحدث-عن-ضم-أجزاء-من-أوكرانيا-إلى-بولندا-والمجر-ورومانيا-1084418649.html
ضابط أمريكي يتحدث عن ضم أجزاء من أوكرانيا إلى بولندا والمجر ورومانيا
ضابط أمريكي يتحدث عن ضم أجزاء من أوكرانيا إلى بولندا والمجر ورومانيا
صرّح ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، أن أوكرانيا ستخسر مناطق كبيرة، والتي قد ترغب بولندا والمجر ورومانيا في استعادتها. 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T15:33+0000
2023-12-24T15:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال جونسون، في مقابلة مع قناة "Dialogue Works"على "يوتيوب": "أعتقد أنه سيتم إعادة دمج أوديسا في روسيا، ربما في وقت مبكر من عام 2024".ووفقا لجونسون، فإن الجمهورية السوفيتية السابقة ليس لديها آفاق لمستقبل مشرق. أبلغوا فلاديمير زيلينسكي بأن القوات المسلحة الأوكرانية تخسر في ساحة المعركة، بما في ذلك النقص الحاد في الذخيرة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231224/مشاهد-لما-تفعله-مسيرة-روسية-صغيرة-بدبابة-أوكرانية-ضخمة-فيديو-1084407859.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط أمريكي يتحدث عن ضم أجزاء من أوكرانيا إلى بولندا والمجر ورومانيا

15:33 GMT 24.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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صرّح ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، أن أوكرانيا ستخسر مناطق كبيرة، والتي قد ترغب بولندا والمجر ورومانيا في استعادتها.
وقال جونسون، في مقابلة مع قناة "Dialogue Works"على "يوتيوب": "أعتقد أنه سيتم إعادة دمج أوديسا في روسيا، ربما في وقت مبكر من عام 2024".

وأضاف: "من الممكن أيضًا أن تعود الأراضي الرومانية تاريخيًا إلى رومانيا، وسيعود بعضها إلى المجر، وأقاليم أخرى إلى بولندا. وهذه أخبار سيئة لأوكرانيا".

ووفقا لجونسون، فإن الجمهورية السوفيتية السابقة ليس لديها آفاق لمستقبل مشرق. أبلغوا فلاديمير زيلينسكي بأن القوات المسلحة الأوكرانية تخسر في ساحة المعركة، بما في ذلك النقص الحاد في الذخيرة.
منتدى أرميا 2020 في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة تي-72 بي3 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لما تفعله مسيرة روسية صغيرة بدبابة أوكرانية ضخمة... فيديو
10:23 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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Военнослужащий ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:38 GMT
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