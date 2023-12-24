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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231224/طائرات-عملياتية-تكتيكية-تضرب-أهدافا-في-127-منطقة-أوكرانية--1084410771.html
طائرات عملياتية تكتيكية تضرب أهدافا في 127 منطقة أوكرانية
طائرات عملياتية تكتيكية تضرب أهدافا في 127 منطقة أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية دمرت أهدافا أوكرانية في 127 منطقة ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة. 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T11:38+0000
2023-12-24T11:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، صواريخ مضادة للطائرات من طراز "ASAMS" نرويجية الصنع، وصواريخ من طراز " "Crotale" -NG فرنسية الصنع، في مطار ستاروكونستانتينوف في مقاطعة خميلنيتسكايا".وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات مجموعة "الغرب"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، 4 هجمات للقوات الأوكرانية في منطقة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف.وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 40 جنديا، ومركبة قتالية مدرعة، و3 مركبات".كما تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الجوي الـ"113" في منطقة ليبتسي في مقاطعة خاركوف.وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 100 جندي، ومركبة قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231224/القوات-الروسية-تستهدف-5-ألوية-أوكرانية-على-محور-زابوروجيه-عاجل-1084409017.html
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روسيا

طائرات عملياتية تكتيكية تضرب أهدافا في 127 منطقة أوكرانية

11:38 GMT 24.12.2023
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلات "سو-24" و"ميغ-31" خلال المناورات الجوية في منطقة مورمانسك الروسية، روسيا 16 يناير 2020
مقاتلات سو-24 وميغ-31 خلال المناورات الجوية في منطقة مورمانسك الروسية، روسيا 16 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
© Sputnik . Pavel Lvov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية دمرت أهدافا أوكرانية في 127 منطقة ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، صواريخ مضادة للطائرات من طراز "ASAMS" نرويجية الصنع، وصواريخ من طراز " "Crotale" -NG فرنسية الصنع، في مطار ستاروكونستانتينوف في مقاطعة خميلنيتسكايا".

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية استهدفت معدات الطيران ومعدات الملاحة الجوية وذخيرة الطيران في مطار كاناتوفو في مقاطعة كيروفوغراد ومطار دنيبرو، بالإضافة إلى القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 127 منطقة.

وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات مجموعة "الغرب"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، 4 هجمات للقوات الأوكرانية في منطقة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 40 جنديا، ومركبة قتالية مدرعة، و3 مركبات".
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تضرب 5 ألوية أوكرانية على محور زابوروجيه
10:44 GMT
كما تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الجوي الـ"113" في منطقة ليبتسي في مقاطعة خاركوف.

وتابع البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، صدت قوات مجموعة "المركز"، بإسناد من سلاح المدفعية والطيران التكتيكي، هجومين للقوات الأوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية".

وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 100 جندي، ومركبة قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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Военнослужащий ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:02 GMT
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