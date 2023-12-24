https://sputnikarabic.ae/20231224/طائرات-عملياتية-تكتيكية-تضرب-أهدافا-في-127-منطقة-أوكرانية--1084410771.html

طائرات عملياتية تكتيكية تضرب أهدافا في 127 منطقة أوكرانية

طائرات عملياتية تكتيكية تضرب أهدافا في 127 منطقة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية دمرت أهدافا أوكرانية في 127 منطقة ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة. 24.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-24T11:38+0000

2023-12-24T11:38+0000

2023-12-24T11:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104408/85/1044088555_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4a5528a45e8cb475b5ed61927dcd180d.jpg

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، صواريخ مضادة للطائرات من طراز "ASAMS" نرويجية الصنع، وصواريخ من طراز " "Crotale" -NG فرنسية الصنع، في مطار ستاروكونستانتينوف في مقاطعة خميلنيتسكايا".وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات مجموعة "الغرب"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، 4 هجمات للقوات الأوكرانية في منطقة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف.وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 40 جنديا، ومركبة قتالية مدرعة، و3 مركبات".كما تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الجوي الـ"113" في منطقة ليبتسي في مقاطعة خاركوف.وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 100 جندي، ومركبة قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231224/القوات-الروسية-تستهدف-5-ألوية-أوكرانية-على-محور-زابوروجيه-عاجل-1084409017.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا